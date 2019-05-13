بعد ظهوره لأول مرة.. خبير أمني يُحدد موقع زعيم تنظيم الدولة

رام الله - دنيا الوطنبعد تقليص الأماكن التي يحتمل وجود زعيم تنظيم الدولة فيها من 17 إلى أربعة، توقع خبير أمني، أن يكون أبو بكر البغدادي موجود في منطقة نائية ببلد آخر بخلاف سوريا والعراق.وقلص مسؤولون الأماكن التي يحتمل وجود البغدادي فيها إلى 4، وذلك بعد أن أصدر التنظيم مؤخراً تسجيلاً مصوراً دعائياً يظهر فيه للمرة الأولى منذ نحو 5 سنوات.ونقلت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية عن العضو المؤسس لمركز أبحاث "براس تاكس" لتحليل التهديدات ومقره باكستان، زيد حميد، ترجيحه فرار البغدادي من مخبأه في سوريا أو العراق، حيث كان التنظيم يسيطر على مساحات واسعة، مرجحاً أن يكون في أفغانستان.وباستخدام صورة من الفيديو الذي ظهر فيه البغدادي مؤخراً، تساءل حميد الذي عاصر الحرب الأفغانية السوفيتية عن بعض الأشياء في الغرفة التي كان يجلس فيها زعيم تنظيم الدولة، قائلاً: "لاحظوا الفراش والوسائد، هل هو بالفعل في أفغانستان؟".وفي شهر نيسان/ أبريل الماضي، قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي: "إن الفيديو الذي ظهر فيه زعيم التنظيم المتشدد، تم تصويره في منطقة نائية.ولم يحدد عبد المهدي في أي بلد تقع تلك المنطقة، لكن المستشار الأمني للحكومة العراقية، هشام الهاشمي، قال: "إن المسؤولين قلصوا الأماكن التي يحتمل وجود البغدادي فيها من 17 إلى 4".