الهدمي: نَرفض استمرار انتهاك حرمة المسجد الأقصى في الشهر الفضيل

رام الله - دنيا الوطنرفض وزير شؤون القدس، فادي الهدمي، استمرار انتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك، خاصة إخلاء المصلين والمعتكفين بالمسجد بالقوة، ودون وجه حق، معتبراً ما يجري انتهاكاً سافراً لحرمة الشهر الفضيل، واعتداء على الوجود المقدسي.وحذر الهدمي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم، من تسارع وتيرة الاحتلال والمستوطنين في مواصلة الاقتحامات للمسجد الأقصى والمحاولات المتكررة لإخلاء المسجد من المصلين والمعتكفين ليلاً بالقوة العسكرية، مطالباً بضرورة تضافر الجهود وتوحيدها من أجل مقاطعة شاملة لمن ينتهك القانون الدولي، ويعربد بالقدس، وفق القوانين الدولية، مشدداً على أن هذه التصرفات بحق حرية العبادة لن تمر هكذا.ودعا الهدمي إلى مقاطعة كافة الأنشطة الإسرائيلية على كافة الأصعدة الرياضية والثقافية، ومؤكداً على أهمية استثمار كافة الخطوات الرامية لمقاطعة الاحتلال، سواء أكان في مجال الاستيطان أو بناء القطار وغيره، والتصدي لمخططات الاحتلال بضم المدينة المقدسة.