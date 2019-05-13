الطفل رامي أبوعودة يُعاني من خُراج فطري بالدماغ:يُناشد أهل الخير توفير تكاليف سفره





تم تحويل الطفل محمد إلى مصر، لكن والده لا يجد إيجار الطريق حتى إلى معبر رفح، فهو موظف سلطة من تفريغات 2005، ويتقاضى نصف راتبه فقط أي أقل من 600 شيكل، لا تكفي حتى قوتاً لعائلته.





يقول الأب: "لو لم تحدث أحداث 2007 لخرجت بطفلي على حسابي، وليس على مصر، بل ألمانيا".





يُناشد الأب أهل الخير في مساعدته برسوم الطريق، وإنقاذ ما يُمكن إنقاذه.





للتواصل:





رامي أبو عودة / 0592258970





رام الله - دنيا الوطنوُلد الطفل محمد رامي أبو عودة قبل أوانه، فعاني من تخلف عقلي بنسبة 60 %، ويبلغ الآن من العمر 12 عاماً ويُعاني من تبول لا إرادي وخراج فطري بالدماغ.