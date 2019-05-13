شؤون فلسطينية

الطفل رامي أبوعودة يُعاني من خُراج فطري بالدماغ:يُناشد أهل الخير توفير تكاليف سفره

الطفل رامي أبوعودة يُعاني من خُراج فطري بالدماغ:يُناشد أهل الخير توفير تكاليف سفره
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رام الله - دنيا الوطن
وُلد الطفل محمد رامي أبو عودة قبل أوانه، فعاني من تخلف عقلي بنسبة 60 %، ويبلغ الآن من العمر 12 عاماً ويُعاني من تبول لا إرادي وخراج فطري بالدماغ.

تم تحويل الطفل محمد إلى مصر، لكن والده لا يجد إيجار الطريق حتى إلى معبر رفح، فهو موظف سلطة من تفريغات 2005، ويتقاضى نصف راتبه فقط أي أقل من 600 شيكل، لا تكفي حتى قوتاً لعائلته.

يقول الأب: "لو لم تحدث أحداث 2007 لخرجت بطفلي على حسابي، وليس على مصر، بل ألمانيا".

يُناشد الأب أهل الخير في مساعدته برسوم الطريق، وإنقاذ ما يُمكن إنقاذه.

للتواصل: 

رامي أبو عودة / 0592258970

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