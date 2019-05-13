الجيش الوطني الليبي يتمكن من طرد تنظيم الدولة جنوب غربي البلاد

رام الله - دنيا الوطنصرح المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، أن القوات الوطنية، تمكنت من طرد عناصر تنظيم الدولة في الجنوب الغربي للبلاد.وأوضح المسماري، أن تصاعد العمليات العسكرية في طرابلس والبدء في المرحلة الثانية، وانهزام وانهيار خطوط الدفاع للجماعات المسلحة، أدى إلى تحرك عناصر التنظيم وقيامهم باستهداف السكان ونقاط التأمين، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وحول معارك طرابلس، كشف المسماري أن الجماعات المسلحة تلقت هزائم متتالية، لافتاً إلى أن تلك الجماعات، شنت غارات على مواقع الجيش الوطني، باستخدام طائرات بدون طيار تركية.وقال: "إن جماعات الوفاق، بعد أن فقدت العديد من الطائرات بدأت تستخدم طائرات تركية بدون طيار لقصف القوات المسلحة".كما لفت المتحدث العسكري إلى أن سلاح الجو، نفذ عشرات الغارات الجوية على مواقع للجماعات خلال الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن الجماعات المسلحة، بدأت تندثر بعد استهداف قاداتها في العاصمة.