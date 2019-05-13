رأفت: الإدارة الأمريكية ستعترف بالسيادة الإسرائيلية على كل المستوطنات في الضفة

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صالح رأفت: إن التسريبات التي أطلقها المسؤولون الأمريكيون مؤخراً تؤكد أن الإدارة الأمريكية، ستعترف بالسيادة الإسرائيلية على كل المستوطنات في الضفة، مما يعني الاستيلاء على ما يزيد عن 60% من أراضي الضفة، الأمر الذي يقضي على حل الدولتين ومنع شعبنا من إقامة الدولة المستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.



وأوضح رأفت في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم، أنه يجري التحرك المكثف مع المجتمع الدولي، ولاسيما روسيا والصين واليابان ومنظمة الدول العربية في إطار مجابهة (صفقة القرن) مجدداً التأكيد على رفض شعبنا وقيادته التعاطي مع هذه الصفقة التي ينص أحد بنودها التي أعلنها ترامب على أن القدس عاصمة للاحتلال.



وبشأن جلسة المجلس المركزي المرتقبة، أعرب رأفت، عن أمله أن يتم عقد اجتماع لفصائل المنظمة؛ للتوافق على جدول الأعمال وتحديد موعد لجلسة المجلس المركزي؛ للمباشرة بتنفيذ كل قرارات المجلسين المركزي والوطني، خاصة ما يتعلق بتحديد العلاقة مع دولة الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطن