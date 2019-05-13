عربي

السعودية تُدين الأعمال "التخريبية" في خليج عُمان

السعودية تُدين الأعمال "التخريبية" في خليج عُمان
رام الله - دنيا الوطن
أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، اليوم الاثنين، عن إدانة المملكة للأعمال "التخريبية" التي استهدفت سفن شحن تجارية مدنية قرب المياه الإقليمية للإمارات في خليج عمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة، صباح الأحد.

وأكد المصدر، أن هذا العمل يشكل تهديداً خطيراً لأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية، وبما ينعكس سلباً على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن المصدر، تشديده على تضامن السعودية، ووقوفها إلى جانب الإمارات في جميع ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها ومصالحها.

وفي وقت سابق من الاثنين، نقلت الوكالة عن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أن ناقلتي نفط سعوديتين تعرضتا لـ"هجوم تخريبي" قبالة السواحل الإماراتية.

وقال الفالح: "تعرضت ناقلتان سعوديتان لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالقرب من إمارة الفجيرة".

وأكد الفالح عدم وقوع أي إصابات أو تسرب للوقود من جراء الهجوم "في حين نجم عنه أضرار بالغة في هيكلي السفينتين".

وكانت الإمارات، أعلنت، الأحد، أن أربع سفن شحن تجارية، من عدة جنسيات، تعرضت لـ"عمليات تخريبية" في مياهها قبالة إيران.

أخبار ذات صلة

بعد ظهوره لأول مرة.. خبير أمني يُحدد موقع زعيم تنظيم الدولة

بعد ظهوره لأول مرة.. خبير أمني يُحدد موقع زعيم تنظيم الدولة

الجيش الوطني الليبي يتمكن من طرد تنظيم الدولة جنوب غربي البلاد

الجيش الوطني الليبي يتمكن من طرد تنظيم الدولة جنوب غربي البلاد

السودان.. المعارضة تقترح 72 ساعة لحل الخلاف مع المجلس العسكري

السودان.. المعارضة تقترح 72 ساعة لحل الخلاف مع المجلس العسكري

بعد طرده من العراق وسوريا.. تنظيم الدولة يُعلن عن ولاية جديدة

بعد طرده من العراق وسوريا.. تنظيم الدولة يُعلن عن ولاية جديدة

بعد احتفاء إسرائيل بتصريحاته.. خالد الجندي يرد: كراهيتنا لكم مستوطنة بالقلوب

بعد احتفاء إسرائيل بتصريحاته.. خالد الجندي يرد: كراهيتنا لكم مستوطنة بالقلوب

مصر: أحكام بالإعدام والسجن لمهاجمي كنيسة (مارمينا)

مصر: أحكام بالإعدام والسجن لمهاجمي كنيسة (مارمينا)

خبير قانونى: مصر والبحرين بينهما علاقات اقتصادية سياسية ثقافية

خبير قانونى: مصر والبحرين بينهما علاقات اقتصادية سياسية ثقافية

شاهد: نجل الملك سلمان يكشف تفاصيل خاصة من حياة والده

شاهد: نجل الملك سلمان يكشف تفاصيل خاصة من حياة والده

التعليقات

الدنيا حكايات

رحلة مع نتنياهو

رحلة مع نتنياهو

شؤون فلسطينية

الخارجية تُدين تبرئة أحد مُجرمي إحراق عائلة دوابشة

الخارجية تُدين تبرئة أحد مُجرمي إحراق عائلة دوابشة

المطران حنا: نُطالب بعودة شبابنا المُبعدين إثر حصار كنيسة المهد

المطران حنا: نُطالب بعودة شبابنا المُبعدين إثر حصار كنيسة المهد

الدفاع المدني يُصدر إرشادات السلامة للمواطنين في رمضان

الدفاع المدني يُصدر إرشادات السلامة للمواطنين في رمضان

سلطات الاحتلال تُصادق على شق طرق جديدة للمستوطنات على أراضٍ فلسطينية

سلطات الاحتلال تُصادق على شق طرق جديدة للمستوطنات على أراضٍ فلسطينية

الإعلان عن بدء فعاليات إحياء ذكرى النكبة الـ 71 في غزة

الإعلان عن بدء فعاليات إحياء ذكرى النكبة الـ 71 في غزة

أبو جيش: نفذنا قرار الرئيس بتجميد قانون الضمان الاجتماعي وتقليل المصروفات

أبو جيش: نفذنا قرار الرئيس بتجميد قانون الضمان الاجتماعي وتقليل المصروفات

الهدمي: نَرفض استمرار انتهاك حرمة المسجد الأقصى في الشهر الفضيل

الهدمي: نَرفض استمرار انتهاك حرمة المسجد الأقصى في الشهر الفضيل

الطفل رامي أبوعودة يُعاني من خُراج فطري بالدماغ:يُناشد أهل الخير توفير تكاليف سفره

الطفل رامي أبوعودة يُعاني من خُراج فطري بالدماغ:يُناشد أهل الخير توفير تكاليف سفره

منوعات

&#34;نانسي عجرم تتصل بك&#34;.. سر المكالمة التي هزت &#34;السوشيال ميديا&#34;

"نانسي عجرم تتصل بك".. سر المكالمة التي هزت "السوشيال ميديا"

شاهد نبيل شعيل يكشف عن صورة له مع مايكل جاكسون لم تعرض من قبل

شاهد نبيل شعيل يكشف عن صورة له مع مايكل جاكسون لم تعرض من قبل

شاهد كيف أصبحت لجين عمران.. كأنها إمرأة أخرى

شاهد كيف أصبحت لجين عمران.. كأنها إمرأة أخرى

سمية الخشاب تتخلى عن شعرها الطويل

سمية الخشاب تتخلى عن شعرها الطويل

سلوى خطاب تفقد النطق بعد اكتشافها مقلب &#34;رامز في الشلال&#34;

سلوى خطاب تفقد النطق بعد اكتشافها مقلب "رامز في الشلال"

السعودية سارة الودعاني تصدم متابعيها: كنت حامل يوم زفافي

السعودية سارة الودعاني تصدم متابعيها: كنت حامل يوم زفافي

مسلسل شهير يساهم في إرتفاع معدلات الإنتحار.. هل تشاهدونه؟

مسلسل شهير يساهم في إرتفاع معدلات الإنتحار.. هل تشاهدونه؟

القصة الكاملة لأزمة شيماء سيف مع السودانيين بسبب &#34;شقلباظ&#34;

القصة الكاملة لأزمة شيماء سيف مع السودانيين بسبب "شقلباظ"

العثور على جثة أحد أبطال مسلسل &#34;باور رينجرز&#34; داخل منزله بنيوزيلندا

العثور على جثة أحد أبطال مسلسل "باور رينجرز" داخل منزله بنيوزيلندا

أحمد موسى يكشف السبب الحقيقي لغياب عادل إمام عن الموسم الرمضاني 2019

أحمد موسى يكشف السبب الحقيقي لغياب عادل إمام عن الموسم الرمضاني 2019

عربي

بعد ظهوره لأول مرة.. خبير أمني يُحدد موقع زعيم تنظيم الدولة

بعد ظهوره لأول مرة.. خبير أمني يُحدد موقع زعيم تنظيم الدولة

الجيش الوطني الليبي يتمكن من طرد تنظيم الدولة جنوب غربي البلاد

الجيش الوطني الليبي يتمكن من طرد تنظيم الدولة جنوب غربي البلاد

السودان.. المعارضة تقترح 72 ساعة لحل الخلاف مع المجلس العسكري

السودان.. المعارضة تقترح 72 ساعة لحل الخلاف مع المجلس العسكري

السعودية تُدين الأعمال &#34;التخريبية&#34; في خليج عُمان

السعودية تُدين الأعمال "التخريبية" في خليج عُمان