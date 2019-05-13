الطفل أمير يُعاني مرضاً نادراً وعلاجه مُكلف.. ووالده يُناشد بمساعدته

رام الله - دنيا الوطنناشد والد الطفل أمير محمد سلطان من الأردن بمساعدته بتغطية نفقات علاج ابنه الذي يبلغ من العمر عام ونصف، حيث يعاني من مرض spinal muscular atrophy .وهذا المرض يؤدي الى فقدان القدرة عالحركة والتنفس والبلع وعلاجه عن طريق حقن بالسائل النخاعي لعدة مرات منتظمة وعلى مدى سنوات، وهذا العلاج باهض الثمن، وظروف عائلته سيئة للغاية.للتواصل/ 0796366283