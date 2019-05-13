الطفل أمير يُعاني مرضاً نادراً وعلاجه مُكلف.. ووالده يُناشد بمساعدته
رام الله - دنيا الوطن
ناشد والد الطفل أمير محمد سلطان من الأردن بمساعدته بتغطية نفقات علاج ابنه الذي يبلغ من العمر عام ونصف، حيث يعاني من مرض spinal muscular atrophy .
وهذا المرض يؤدي الى فقدان القدرة عالحركة والتنفس والبلع وعلاجه عن طريق حقن بالسائل النخاعي لعدة مرات منتظمة وعلى مدى سنوات، وهذا العلاج باهض الثمن، وظروف عائلته سيئة للغاية.
للتواصل/ 0796366283
ناشد والد الطفل أمير محمد سلطان من الأردن بمساعدته بتغطية نفقات علاج ابنه الذي يبلغ من العمر عام ونصف، حيث يعاني من مرض spinal muscular atrophy .
وهذا المرض يؤدي الى فقدان القدرة عالحركة والتنفس والبلع وعلاجه عن طريق حقن بالسائل النخاعي لعدة مرات منتظمة وعلى مدى سنوات، وهذا العلاج باهض الثمن، وظروف عائلته سيئة للغاية.
للتواصل/ 0796366283
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