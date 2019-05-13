شؤون فلسطينية

حمدونة: ما يُمارس بحق الأسرى الفلسطينيين هو أسوأ مُخلفات وآثار النكبة

حمدونة: ما يُمارس بحق الأسرى الفلسطينيين هو أسوأ مُخلفات وآثار النكبة
مدير مركز الأسرى للدراسات دكتور رأفت حمدونة
رام الله - دنيا الوطن
أكد مدير مركز الأسرى للدراسات، دكتور رأفت حمدونة، اليوم الاثنين، أننا ونحن على مقربة من ذكرى النكبة الـ 71، والتي تصادف يوم الأربعاء المقبل، الموافق الخامس عشر من أيار/ مايو، نشهد أسوأ مخلفات وآثار النكبة.

وبين، أن تلك الآثار والمخلفات تبدو واضحة في قضية 5700 أسير وأسيرة يمارس بحقهم شتى أصناف العذاب والانتهاكات فى السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وقضية ما يقارب مليون أسير ومعتقل فلسطينى، دخلوا السجون منذ احتلال فلسطين في القرن الماضى حتى اللحظة، منهم من تم إعدامه فى مجازر جماعية بعد الاعتقال بلا رحمة وبلا التزام بأدنى الأخلاق الإنسانية، سواء من الانتداب البريطانى والعصابات الصهيونية، أوجيش من الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف حمدونة: فى هذه الذكرى، نؤكد أن هنالك من الأسرى من له 37 عاماً متواصلة داخل الاعتقال كالأسرى كريم وماهر يونس، و(45) أسيرة و(250) طفلاً قاصراً، و(500) إدارى بلا لائحة اتهام في السجون والمعتقلات الإسرائيلية بظروف قاسية وصعبة جداً منهم من هو شيخ بعمر السبعين وطفل أو طفلة أسيرة بعمر 14 عاماً وأم لأبناء لا زالوا فى أقبية التحقيق، وفى عتمة عزل الزنازين، ومرضى بحال الخطر باستهتار طبى تحت رحمة السجان، وبكل تفاصيل الانتهاكات بحقهم، يعيشون واقع النكبة وآثارها.

وناشد حمدونة الكل الوطني والعربي والأحرار والمتضامنين بالوقوف إلى جانب الأسرى، ودعم ومساندة المعتقلين الإداريين عودة الحروب، وحسن العويوي المضربين منذ (42) يوماً، والأسير سليم رجوب، مضرب منذ (19) يوماً متواصلة في مواجهة هذا السيف المسلط على رقاب الشعب الفلسطينى بلا لائحة اتهام وبملف سري.

ودعا كل شرائح المجتمع الفلسطيني من مؤسسات ومراكز خاصة بالأسرى، ومنظمات حقوقية وإنسانية، ووسائل إعلام محلية وعربية لنقل تفاصيل انتهاكات إدارة السجون بحق الأسرى، والضغط على الاحتلال؛ لإنجاح خطوتهم والعمل على إنقاذ حياتهم.

أخبار ذات صلة

سلطات الاحتلال تُصادق على شق طرق جديدة للمستوطنات على أراضٍ فلسطينية

سلطات الاحتلال تُصادق على شق طرق جديدة للمستوطنات على أراضٍ فلسطينية

الإعلان عن بدء فعاليات إحياء ذكرى النكبة الـ 71 في غزة

الإعلان عن بدء فعاليات إحياء ذكرى النكبة الـ 71 في غزة

أبو جيش: نفذنا قرار الرئيس بتجميد قانون الضمان الاجتماعي وتقليل المصروفات

أبو جيش: نفذنا قرار الرئيس بتجميد قانون الضمان الاجتماعي وتقليل المصروفات

الهدمي: نَرفض استمرار انتهاك حرمة المسجد الأقصى في الشهر الفضيل

الهدمي: نَرفض استمرار انتهاك حرمة المسجد الأقصى في الشهر الفضيل

الطفل رامي أبوعودة يُعاني من خُراج فطري بالدماغ:يُناشد أهل الخير توفير تكاليف سفره

الطفل رامي أبوعودة يُعاني من خُراج فطري بالدماغ:يُناشد أهل الخير توفير تكاليف سفره

عائلة (دوابشة) تُقرر التوجه للرئاسة لإعداد ملف خاص بالجريمة وتقديمه للقضاء الدولي

عائلة (دوابشة) تُقرر التوجه للرئاسة لإعداد ملف خاص بالجريمة وتقديمه للقضاء الدولي

رأفت: الإدارة الأمريكية ستعترف بالسيادة الإسرائيلية على كل المستوطنات في الضفة

رأفت: الإدارة الأمريكية ستعترف بالسيادة الإسرائيلية على كل المستوطنات في الضفة

عوض: في الذكرى الـ 71 للنكبة يتضاعف عدد الفلسطينيين تسع مرات

عوض: في الذكرى الـ 71 للنكبة يتضاعف عدد الفلسطينيين تسع مرات

التعليقات

الدنيا حكايات

رحلة مع نتنياهو

رحلة مع نتنياهو

شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تُصادق على شق طرق جديدة للمستوطنات على أراضٍ فلسطينية

سلطات الاحتلال تُصادق على شق طرق جديدة للمستوطنات على أراضٍ فلسطينية

الإعلان عن بدء فعاليات إحياء ذكرى النكبة الـ 71 في غزة

الإعلان عن بدء فعاليات إحياء ذكرى النكبة الـ 71 في غزة

أبو جيش: نفذنا قرار الرئيس بتجميد قانون الضمان الاجتماعي وتقليل المصروفات

أبو جيش: نفذنا قرار الرئيس بتجميد قانون الضمان الاجتماعي وتقليل المصروفات

الهدمي: نَرفض استمرار انتهاك حرمة المسجد الأقصى في الشهر الفضيل

الهدمي: نَرفض استمرار انتهاك حرمة المسجد الأقصى في الشهر الفضيل

الطفل رامي أبوعودة يُعاني من خُراج فطري بالدماغ:يُناشد أهل الخير توفير تكاليف سفره

الطفل رامي أبوعودة يُعاني من خُراج فطري بالدماغ:يُناشد أهل الخير توفير تكاليف سفره

عائلة (دوابشة) تُقرر التوجه للرئاسة لإعداد ملف خاص بالجريمة وتقديمه للقضاء الدولي

عائلة (دوابشة) تُقرر التوجه للرئاسة لإعداد ملف خاص بالجريمة وتقديمه للقضاء الدولي

الطفل أمير يُعاني مرضاً نادراً وعلاجه مُكلف.. ووالده يُناشد بمساعدته

الطفل أمير يُعاني مرضاً نادراً وعلاجه مُكلف.. ووالده يُناشد بمساعدته

المطران حنا: نطالب الدول العالمية بالاعتراف بفلسطين

المطران حنا: نطالب الدول العالمية بالاعتراف بفلسطين

منوعات

شاهد نبيل شعيل يكشف عن صورة له مع مايكل جاكسون لم تعرض من قبل

شاهد نبيل شعيل يكشف عن صورة له مع مايكل جاكسون لم تعرض من قبل

شاهد كيف أصبحت لجين عمران.. كأنها إمرأة أخرى

شاهد كيف أصبحت لجين عمران.. كأنها إمرأة أخرى

سمية الخشاب تتخلى عن شعرها الطويل

سمية الخشاب تتخلى عن شعرها الطويل

سلوى خطاب تفقد النطق بعد اكتشافها مقلب &#34;رامز في الشلال&#34;

سلوى خطاب تفقد النطق بعد اكتشافها مقلب "رامز في الشلال"

السعودية سارة الودعاني تصدم متابعيها: كنت حامل يوم زفافي

السعودية سارة الودعاني تصدم متابعيها: كنت حامل يوم زفافي

مسلسل شهير يساهم في إرتفاع معدلات الإنتحار.. هل تشاهدونه؟

مسلسل شهير يساهم في إرتفاع معدلات الإنتحار.. هل تشاهدونه؟

القصة الكاملة لأزمة شيماء سيف مع السودانيين بسبب &#34;شقلباظ&#34;

القصة الكاملة لأزمة شيماء سيف مع السودانيين بسبب "شقلباظ"

العثور على جثة أحد أبطال مسلسل &#34;باور رينجرز&#34; داخل منزله بنيوزيلندا

العثور على جثة أحد أبطال مسلسل "باور رينجرز" داخل منزله بنيوزيلندا

أحمد موسى يكشف السبب الحقيقي لغياب عادل إمام عن الموسم الرمضاني 2019

أحمد موسى يكشف السبب الحقيقي لغياب عادل إمام عن الموسم الرمضاني 2019

ريهام سعيد تفجر مفاجأة عن طلاق عمرو دياب

ريهام سعيد تفجر مفاجأة عن طلاق عمرو دياب

عربي

بعد ظهوره لأول مرة.. خبير أمني يُحدد موقع زعيم تنظيم الدولة

بعد ظهوره لأول مرة.. خبير أمني يُحدد موقع زعيم تنظيم الدولة

السودان.. المعارضة تقترح 72 ساعة لحل الخلاف مع المجلس العسكري

السودان.. المعارضة تقترح 72 ساعة لحل الخلاف مع المجلس العسكري

السعودية تُدين الأعمال &#34;التخريبية&#34; في خليج عُمان

السعودية تُدين الأعمال "التخريبية" في خليج عُمان

بعد طرده من العراق وسوريا.. تنظيم الدولة يُعلن عن ولاية جديدة

بعد طرده من العراق وسوريا.. تنظيم الدولة يُعلن عن ولاية جديدة