ثلاث إصابات واعتقال 5 شبان خلال اقتحام الاحتلال لمخيم جنين واليامون

رام الله - دنيا الوطنأصيب، اليوم الاثنين، شابان بعيارين ناري ومطاطي، ودهست آلية عسكرية شاباً، واعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبان من مخيم جنين وبلدة اليامون غرباً.وذكرت مصادر محلية، أن الشاب أحمد ماهر الغول، أصيب بعيار ناري بالساق، فيما أصيب الشاب محمد صبحي مطاحن، بعيار معدني بالقدم، كما أصيب الشاب أمين زيدان زكارنة، بجروح، إثر تعرضه للدهس من قبل دورية عسكرية خلال انسحابها من المخيم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين.وتابع أن عشرات المواطنين، أصيبوا بالاختناق في المخيم، وفي محيط مستشفى جنين، حيث أطلق الجنود قنابل الغاز صوب الساحة الرئيسية.وأضافت، أن قوات الاحتلال، اعتقلت كلاً من: فراس وحدة، وأحمد أبو العزمي، وأحمد حسين الحفيظ، وخالد أبو زينة.وفي بلدة اليامون، اعتقلت الشاب علاء علي اللبدي، عقب مداهمة منزله والعبث بمحتوياته.وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال، داهمت عدداً من المنازل في منطقة (الظهرة) وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.