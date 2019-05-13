شؤون فلسطينية

الخارجية: فريدمان يستبدل مرجعيات الصراع السياسي بالصراع الديني لتبرير الاستعمار

الخارجية: فريدمان يستبدل مرجعيات الصراع السياسي بالصراع الديني لتبرير الاستعمار
سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى اسرائيل ديفيد فريدمان
رام الله - دنيا الوطن
 قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان: استبدل مرجعيات الصراع السياسي بمرجعيات الصراع الديني لتبرير الاستعمار.

وأشارت وزارة الخارجية في بيان لها، اليوم الاثنين، إلى أن المستوطن فريدمان، وفي مقالة له مليئة بالكذب وتزوير الحقائق وتشويه التاريخ، كشف من جديد عن انتمائه العقائدي لليمين واليمين المتطرف في إسرائيل، والذي يشكل المرجعية الحقيقية لأفكاره ومواقفه السياسية ليس فقط المنحازة للاحتلال ومشاريعه الاستعمارية التوسعية، إنما تبنيه الكامل وإيمانه العقائدي برواية الاحتلال التلمودية التي يوظفها للتغطية على استعماره الإحلالي لأرض دولة فلسطين.

وتابعت: "في محاولة بائسة أقدم فريدمان على تبرير اعتراف ترمب بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال، ونقل سفارة بلاده إليها من خلال الاستنجاد بمقولات نتنياهو وغيره من اليمين في إسرائيل الممزوجة حول تاريخ اليهود في القدس، نعتقد أن هذه الخلفية العقائدية الظلامية هي دعوة صريحة وواضحة من أركان فريق ترمب المتصهين لاستبدال الفهم والإطار السياسي للصراع بمقولات ومفاهيم وسياقات الصراع بين الاديان، بما يعني ازاحة مرجعيات الصراع السياسي الدولية وفي مقدمتها القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، واستبدالها بمرجعيات وأدوات الصراع الديني العنصري القائم على منطق استعماري بحت، يقوم على شريعة الغاب، وأسلوب همجي يمكّن الدولة القوية من ابتلاع جارتها الضعيفة، في نسخة محدثة من المنطق "الداعشي" التعيس".

وقالت الخارجية: "بذات الانتماء العقائدي تزايدت في الآونة الأخيرة التسريبات والمواقف والتصريحات التي تدعو وتطالب وتدعم فرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، سواءً تلك التي صدرت عن نتنياهو عشية الانتخابات الأخيرة، وكما يفعل في مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي حالياً، أو تلك التسريبات التي ترد في تقارير الاعلام العبري نقلاً عن مسؤولين اميركيين مجهولين حقيقة أم تزويراً، بذات البعد العقائدي الاستعماري الذي يبرر استعمار القدس وتزويرها لأسباب ودوافع دينية يوفر فريق ترامب المتصهين نفس التبرير لفرض القانون الإسرائيلي على المستعمرات في الضفة الغربية المحتلة، اي على أجزاء واسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأكدت أن عمليات فريدمان التجميلية للاستعمار وتهويد القدس وضمها مصيرها الفشل والزوال كسابقاتها، كما أن محاولاته لتجميل القمع اليومي والتنكيل والحصار واستهداف الأماكن المقدسة وعمليات التطهير العرقي وإحلال المستوطنين مكان السكان الأصليين في القدس المحتلة مصيرها الفشل أيضاً، وستبقى القدس فلسطينية عربية إسلامية مسيحية عاصمة لدولة فلسطين عصية على الكسر مهما طال الزمن.

ورأت الوزارة، أن مواقف وتغريدات ومقالات فريدمان وفريق ترامب، تتحدى إرادة المجتمع الدولي في احترام المرتكزات والقوانين والمبادئ والشرعيات التي يقوم عليها، بما يعني أن المطلوب صحوة دولية للدفاع عن ما تبقى من مصداقية لمجلس الأمن ومؤسسات الأمم المتحدة، في حماية الشرعيات الدولية وقراراتها الخاصة بالحالة في فلسطين المحتلة، وفي تحقيق السلام على أساس حل الدولتين والمرجعيات الدولية.

أخبار ذات صلة

سلطات الاحتلال تُصادق على شق طرق جديدة للمستوطنات على أراضٍ فلسطينية

سلطات الاحتلال تُصادق على شق طرق جديدة للمستوطنات على أراضٍ فلسطينية

الإعلان عن بدء فعاليات إحياء ذكرى النكبة الـ 71 في غزة

الإعلان عن بدء فعاليات إحياء ذكرى النكبة الـ 71 في غزة

أبو جيش: نفذنا قرار الرئيس بتجميد قانون الضمان الاجتماعي وتقليل المصروفات

أبو جيش: نفذنا قرار الرئيس بتجميد قانون الضمان الاجتماعي وتقليل المصروفات

الهدمي: نَرفض استمرار انتهاك حرمة المسجد الأقصى في الشهر الفضيل

الهدمي: نَرفض استمرار انتهاك حرمة المسجد الأقصى في الشهر الفضيل

الطفل رامي أبوعودة يُعاني من خُراج فطري بالدماغ:يُناشد أهل الخير توفير تكاليف سفره

الطفل رامي أبوعودة يُعاني من خُراج فطري بالدماغ:يُناشد أهل الخير توفير تكاليف سفره

عائلة (دوابشة) تُقرر التوجه للرئاسة لإعداد ملف خاص بالجريمة وتقديمه للقضاء الدولي

عائلة (دوابشة) تُقرر التوجه للرئاسة لإعداد ملف خاص بالجريمة وتقديمه للقضاء الدولي

رأفت: الإدارة الأمريكية ستعترف بالسيادة الإسرائيلية على كل المستوطنات في الضفة

رأفت: الإدارة الأمريكية ستعترف بالسيادة الإسرائيلية على كل المستوطنات في الضفة

عوض: في الذكرى الـ 71 للنكبة يتضاعف عدد الفلسطينيين تسع مرات

عوض: في الذكرى الـ 71 للنكبة يتضاعف عدد الفلسطينيين تسع مرات

التعليقات

الدنيا حكايات

رحلة مع نتنياهو

رحلة مع نتنياهو

شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تُصادق على شق طرق جديدة للمستوطنات على أراضٍ فلسطينية

سلطات الاحتلال تُصادق على شق طرق جديدة للمستوطنات على أراضٍ فلسطينية

الإعلان عن بدء فعاليات إحياء ذكرى النكبة الـ 71 في غزة

الإعلان عن بدء فعاليات إحياء ذكرى النكبة الـ 71 في غزة

أبو جيش: نفذنا قرار الرئيس بتجميد قانون الضمان الاجتماعي وتقليل المصروفات

أبو جيش: نفذنا قرار الرئيس بتجميد قانون الضمان الاجتماعي وتقليل المصروفات

الهدمي: نَرفض استمرار انتهاك حرمة المسجد الأقصى في الشهر الفضيل

الهدمي: نَرفض استمرار انتهاك حرمة المسجد الأقصى في الشهر الفضيل

الطفل رامي أبوعودة يُعاني من خُراج فطري بالدماغ:يُناشد أهل الخير توفير تكاليف سفره

الطفل رامي أبوعودة يُعاني من خُراج فطري بالدماغ:يُناشد أهل الخير توفير تكاليف سفره

عائلة (دوابشة) تُقرر التوجه للرئاسة لإعداد ملف خاص بالجريمة وتقديمه للقضاء الدولي

عائلة (دوابشة) تُقرر التوجه للرئاسة لإعداد ملف خاص بالجريمة وتقديمه للقضاء الدولي

الطفل أمير يُعاني مرضاً نادراً وعلاجه مُكلف.. ووالده يُناشد بمساعدته

الطفل أمير يُعاني مرضاً نادراً وعلاجه مُكلف.. ووالده يُناشد بمساعدته

المطران حنا: نطالب الدول العالمية بالاعتراف بفلسطين

المطران حنا: نطالب الدول العالمية بالاعتراف بفلسطين

منوعات

شاهد نبيل شعيل يكشف عن صورة له مع مايكل جاكسون لم تعرض من قبل

شاهد نبيل شعيل يكشف عن صورة له مع مايكل جاكسون لم تعرض من قبل

شاهد كيف أصبحت لجين عمران.. كأنها إمرأة أخرى

شاهد كيف أصبحت لجين عمران.. كأنها إمرأة أخرى

سمية الخشاب تتخلى عن شعرها الطويل

سمية الخشاب تتخلى عن شعرها الطويل

سلوى خطاب تفقد النطق بعد اكتشافها مقلب &#34;رامز في الشلال&#34;

سلوى خطاب تفقد النطق بعد اكتشافها مقلب "رامز في الشلال"

السعودية سارة الودعاني تصدم متابعيها: كنت حامل يوم زفافي

السعودية سارة الودعاني تصدم متابعيها: كنت حامل يوم زفافي

مسلسل شهير يساهم في إرتفاع معدلات الإنتحار.. هل تشاهدونه؟

مسلسل شهير يساهم في إرتفاع معدلات الإنتحار.. هل تشاهدونه؟

القصة الكاملة لأزمة شيماء سيف مع السودانيين بسبب &#34;شقلباظ&#34;

القصة الكاملة لأزمة شيماء سيف مع السودانيين بسبب "شقلباظ"

العثور على جثة أحد أبطال مسلسل &#34;باور رينجرز&#34; داخل منزله بنيوزيلندا

العثور على جثة أحد أبطال مسلسل "باور رينجرز" داخل منزله بنيوزيلندا

أحمد موسى يكشف السبب الحقيقي لغياب عادل إمام عن الموسم الرمضاني 2019

أحمد موسى يكشف السبب الحقيقي لغياب عادل إمام عن الموسم الرمضاني 2019

ريهام سعيد تفجر مفاجأة عن طلاق عمرو دياب

ريهام سعيد تفجر مفاجأة عن طلاق عمرو دياب

عربي

بعد ظهوره لأول مرة.. خبير أمني يُحدد موقع زعيم تنظيم الدولة

بعد ظهوره لأول مرة.. خبير أمني يُحدد موقع زعيم تنظيم الدولة

الجيش الوطني الليبي يتمكن من طرد تنظيم الدولة جنوب غربي البلاد

الجيش الوطني الليبي يتمكن من طرد تنظيم الدولة جنوب غربي البلاد

السودان.. المعارضة تقترح 72 ساعة لحل الخلاف مع المجلس العسكري

السودان.. المعارضة تقترح 72 ساعة لحل الخلاف مع المجلس العسكري

السعودية تُدين الأعمال &#34;التخريبية&#34; في خليج عُمان

السعودية تُدين الأعمال "التخريبية" في خليج عُمان