الخارجية: فريدمان يستبدل مرجعيات الصراع السياسي بالصراع الديني لتبرير الاستعمار

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان: استبدل مرجعيات الصراع السياسي بمرجعيات الصراع الديني لتبرير الاستعمار.وأشارت وزارة الخارجية في بيان لها، اليوم الاثنين، إلى أن المستوطن فريدمان، وفي مقالة له مليئة بالكذب وتزوير الحقائق وتشويه التاريخ، كشف من جديد عن انتمائه العقائدي لليمين واليمين المتطرف في إسرائيل، والذي يشكل المرجعية الحقيقية لأفكاره ومواقفه السياسية ليس فقط المنحازة للاحتلال ومشاريعه الاستعمارية التوسعية، إنما تبنيه الكامل وإيمانه العقائدي برواية الاحتلال التلمودية التي يوظفها للتغطية على استعماره الإحلالي لأرض دولة فلسطين.وتابعت: "في محاولة بائسة أقدم فريدمان على تبرير اعتراف ترمب بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال، ونقل سفارة بلاده إليها من خلال الاستنجاد بمقولات نتنياهو وغيره من اليمين في إسرائيل الممزوجة حول تاريخ اليهود في القدس، نعتقد أن هذه الخلفية العقائدية الظلامية هي دعوة صريحة وواضحة من أركان فريق ترمب المتصهين لاستبدال الفهم والإطار السياسي للصراع بمقولات ومفاهيم وسياقات الصراع بين الاديان، بما يعني ازاحة مرجعيات الصراع السياسي الدولية وفي مقدمتها القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، واستبدالها بمرجعيات وأدوات الصراع الديني العنصري القائم على منطق استعماري بحت، يقوم على شريعة الغاب، وأسلوب همجي يمكّن الدولة القوية من ابتلاع جارتها الضعيفة، في نسخة محدثة من المنطق "الداعشي" التعيس".وقالت الخارجية: "بذات الانتماء العقائدي تزايدت في الآونة الأخيرة التسريبات والمواقف والتصريحات التي تدعو وتطالب وتدعم فرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، سواءً تلك التي صدرت عن نتنياهو عشية الانتخابات الأخيرة، وكما يفعل في مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي حالياً، أو تلك التسريبات التي ترد في تقارير الاعلام العبري نقلاً عن مسؤولين اميركيين مجهولين حقيقة أم تزويراً، بذات البعد العقائدي الاستعماري الذي يبرر استعمار القدس وتزويرها لأسباب ودوافع دينية يوفر فريق ترامب المتصهين نفس التبرير لفرض القانون الإسرائيلي على المستعمرات في الضفة الغربية المحتلة، اي على أجزاء واسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة".وأكدت أن عمليات فريدمان التجميلية للاستعمار وتهويد القدس وضمها مصيرها الفشل والزوال كسابقاتها، كما أن محاولاته لتجميل القمع اليومي والتنكيل والحصار واستهداف الأماكن المقدسة وعمليات التطهير العرقي وإحلال المستوطنين مكان السكان الأصليين في القدس المحتلة مصيرها الفشل أيضاً، وستبقى القدس فلسطينية عربية إسلامية مسيحية عاصمة لدولة فلسطين عصية على الكسر مهما طال الزمن.ورأت الوزارة، أن مواقف وتغريدات ومقالات فريدمان وفريق ترامب، تتحدى إرادة المجتمع الدولي في احترام المرتكزات والقوانين والمبادئ والشرعيات التي يقوم عليها، بما يعني أن المطلوب صحوة دولية للدفاع عن ما تبقى من مصداقية لمجلس الأمن ومؤسسات الأمم المتحدة، في حماية الشرعيات الدولية وقراراتها الخاصة بالحالة في فلسطين المحتلة، وفي تحقيق السلام على أساس حل الدولتين والمرجعيات الدولية.