(أونروا): مليون شخص بغزة قد لا يكون لديهم طعام كافٍ في يونيو

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن أكثر من مليون شخص في غزة، يشكلون أكثر من نصف عدد سكان القطاع، لافتة إلى أنه قد لا يكون لديهم طعام كافٍ بحلول حزيران/ يونيو.





وقالت الوكالة: "إن الدعم الذي قدمته الحكومة الإيطالية بمبلغ 1.9 مليون يورو، سيعمل على دعم تقديم الرعاية الصحية الأولية في ستة مراكز صحية في غزة، ولمدة ستة شهور في عام 2019، كما سيساعد هذا التبرع على تقديم حوال 450 ألف استشارة طبية لمنفعة 340 ألف لاجئ فلسطيني".





رام الله - دنيا الوطنوقال مارك لاسواوي رئيس وحدة علاقات المانحين بدائرة العلاقات الخارجية والاتصال بوكالة (أونروا): "بالنيابة عن الوكالة، فإنني أتقدم بالشكر من الحكومة الإيطالية على دعمها المتواصل والسخي للبرنامج الصحي في غزة في هذا الوقت الذي يتسم بالحاجة الكبيرة، إن هذا التبرع سيساعدنا على ضمان تقديم الرعاية الصحية التي تساهم بشكل مباشر في التنمية البشرية للاجئي فلسطين".بدوره، أعاد القنصل العام الإيطالي في القدس، فابيو سوكولويكز التأكيد على دعم إيطاليا الراسخ للقطاع الصحي في فلسطين، مؤكداً في الوقت نفسه على الأهمية الكبرى لضمان الرعاية الصحية الأولية في قطاع غزة بالقول: "منذ عام 2012 لوحده، تبرعت الحكومة الإيطالية بأكثر من 60 مليون يورو، عملت على تمكين (أونروا) من مواصلة تقديم الخدمات الحيوية للاجئي فلسطين".وقالت كريستينا ناتولي رئيسة مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، أنه ومن "خلال هذا المشروع، تؤكد الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي على التزامها بوصفها وكالة مانحة رائدة في القطاع الصحي في فلسطين، وعلى تصميمها على دعم لاجئي فلسطين في غزة".والحكومة الإيطالية داعم قوي للوكالة، وفي عام 2018 لوحده، عمل الدعم الإيطالي البالغ نحو 15 مليون يورو على ضمان أن الوكالة تصبح قادرة على مواصلة تقديم الخدمات الحيوية للاجئي فلسطين، وذلك في الوقت الذي واجهت الوكالة فيه أكبر عجز في موازنتها منذ تأسيسها.