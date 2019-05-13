"الأشغال" تُقرر صرف بدل إيجار لأصحاب المنازل المدمرة بغزة

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، عن صرف بدل إيجار لأصحاب الوحدات السكنية التي تعرضت للتدمير الكلي خلال العدوان الإسرائيلي

الأخير على قطاع غزة.



وقال المهندس ناجي سرحان، وكيل الوزارة، سيتم خلال الأيام القادمة، صرف بدل إيجار لمدة 6 شهور لأصحاب الوحدات السكنية التي تعرضت للتدمير الكلي خلال العدوان الإسرائيلي

الأخير على غزة.



وأضاف سرحان، أن طواقم حصر الأضرار الهندسية والفنية، تواصل أعمال الحصروتدقيق بيانات المتضررين، وإعداد الاستمارات الخاصة بهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.



وشدد وكيل الوزارة على أن وزارة الأشغال العامة والإسكان، تبذل جهوداً كبيرة في التخفيف عن معاناة وآلام المتضررين بكافة الوسائل والسبل.

رام الله - دنيا الوطن