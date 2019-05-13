تحركات لإضافة بنود خاصة بـ (فلسطين) ضمن سياسات الحزب الديمقراطي الأميركي

رام الله - دنيا الوطنتنشط في ولاية ايوا الأميركية تحركات فلسطينية وعربية لإنشاء تجمع (عربي فلسطيني) فعال داخل الحزب الديمقراطي الأميركي لدفع الحزب للاهتمام بشكل أكبر وأوسع في قضايا الشرق الأوسط وبالتحديد القضية الفلسطينية، وجلب الانتباه الاميركي للقضايا التي تحصل في المنطقة؛ لتكون عاملاً مهما في رسم سياسات الحزب.وأكد رئيس المؤسسة الفلسطينية الأميركية للسلام، جوني ظبيط، أن تحركات الجالية جاءت بعد لقاءات عدة عقدت مع أعضاء كونجرس عن الحزب الديمقراطي لدفعهم للعمل على إبراز القضية الفلسطينية والقضايا العربية داخل أروقة الكونجرس خلال دوراتهم الانتخابية عبر دعم ترشحهم والتصويت لهم خلال الانتخابات، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وقال ظبيط: إن المشجع لذلك تمكن النشطاء الفلسطينيين والعرب في ولاية ايوا من إضافة بنود خاصة إلى برنامج الحزب الديمقراطي في الولاية تختص بملفات فلسطينية أهمها: تثبيت حق العودة للفلسطينيين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، والعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وضمان حرية الأشخاص في الولاية بمقاطعة إسرائيل، وسحب الاستثمارات منها بعد عدة قوانين أميركية صدرت مؤخراً بفرض عقوبات على مؤيدي المقاطعة، وتم إضافة بنود خاصة ضمن سياسات الحزب بمعارضة الاستيطان وجدار الفصل العنصري.وأشار إلى أن الجالية تستعد حالياً لصياغة دستور انضمام التجمع الفلسطيني العربي، ضمن الحزب الديمقراطي في ولاية أيوا لعرضه على أعضاء المؤتمر العام خلال السنة القادمة لإقراره.وشدد ظبيط على أن نجاح النشطاء العرب والفلسطينيين في أيوا، بإضافة بنود خاصة ضمن سياسات الحزب الديمقراطي في الولاية يجب أن يدفع بتعميم التجربة وتطبيقها في ولايات أخرى تتمتع الجالية العربية والفلسطينية فيها بعلاقات جيدة مع أعضاء الحزب.