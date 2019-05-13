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بعد احتفاء إسرائيل بتصريحاته.. خالد الجندي يرد: كراهيتنا لكم مستوطنة بالقلوب

بعد احتفاء إسرائيل بتصريحاته.. خالد الجندي يرد: كراهيتنا لكم مستوطنة بالقلوب
خالد الجندي
رام الله - دنيا الوطن
رفض الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، سب الشيطان أو فرعون بأي طريقة والاكتفاء بالتعوذ منه، كما رد أيضًا على الخارجية الإسرائيلية التي قالت إنه دافع عن إسرائيل، عبر فيديو للشيخ قال خلاله إن سب نبي إسرائيل يعقوب محرم.

وقال "الجندي" في حواره ببرنامجه "لعلهم يفقهون" على فضائية "dmc" أمس الأحد، إن حديثًا شريفًا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح في معناه عدم سب الشيطان، لأنه يتعظم من ذلك.

وأضاف أن اللجوء إلى الله، والتعوذ من شره يجعله يتقزم ويصغر حتى يصير كالذبابة، مثلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، متابعًا: "في حال سبك للشيطان يشعر وكأنه فعل أمرًا عظيمًا، ولكن يجوز لعن إبليس كما لعنه الله في القرآن الكريم".

وأشار إلى عدم جواز الجمع في الذنب مثلما يطلق البعض على الشاذ جنسيا "لوطي" وهذا نسبة لنبي الله لوط، وهذا النبي منزه عن هذا حشاه، وكذلك لا يجوز سب قوم فرعون فكان منهم الأتقياء والأنقياء والمؤمنون وكذلك امرأة فرعون، والتي ذكرها الله في القرآن الكريم في قوله: "وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ".

وعن مزاعم الخارجية الإسرائيلية التي قالت إنه دافع عن إسرائيل، رد الشيخ خالد الجندي قائلا: "إن هناك فارقًا بين الأخلاق والأدب والكراهية، فالكراهية مستوطنة في القلوب كالمستوطنات التي تبنوها على أرض فلسطين، والكراهية مستقرة في القلوب كاستقرار محاولات اغتصاب المسجد الأقصى".

واستطرد: "والكراهية لن تنتزع من القلوب كالأولاد والأبناء الذين انتزعتموهم من أحضان أمهاتهم، وهذه الحقيقة لن ننساها أبدا بأي حال من الأحوال وكراهيتنا للعصابة الصهيونية لن ننساها".

وأوضح الجندي أن فلسطين ستبقى راسخة في نفوس كل عربي وكل مسلم، ولن ينعم الصهاينة بلحظة من لحظات الراحة، إلا إذا استقرت فلسطين والفلسطينيون على أرضهم، وخرجوا من المخيمات إلى أرضهم ودورهم، وإلى سلامهم وعنبهم وزيتونهم وتينهم"، وعدد الشيخ الجرائم والمذابح الإسرائيلية التي نفذتها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين.

واختتم الشيخ قائلا: "لن يسمح لساننا بأن يتلوث بسب أو شتم، إنما ندعو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الذكرى الأخيرة، التي نرى بعدها فتحًا مبينًا وسلامًا يشمل الجميع".


 


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