اعتقال 17 فلسطينيًا من محافظات الضفة والقدس

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، عددًا من الشبان في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين.وطالت الاقتحامات الإسرائيلية مناطق قلقيلية وعوريف واليامون، بيت لحم والخليل، وأحياء في مدينة القدس.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إن قواته اعتقلت خلال ساعات الليل 12 فلسطينيًا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، بينما أفادت مصادر في إعلام العدو باعتقال 5 شبانٍ فلسطينيين من القُدس، بذريعة "فض النظام العام وإلقاء الحجارة والألعاب النارية".وعُرف من بين المعتقلين، الأسير المُحرَر إبراهيم أحمد عرباس، من منزله في حيْ صوفين بمدينة قلقيلية، فيما اندلعت مواجهات في حي صوفان، وحي كفر سابا بالمدينة.وجرى اعتقال الشاب عبد القادر أسعد صباح (24 عاماً) من منزله في قرية عوريف جنوب نابلس، فيما اعتقل الشاب علاء علي اللبدي في بلدة اليامون شمال غرب جنين.وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال، اعتقلت كلًا من: الشقيقين وجدي وأنس كاظم ثوابتة، ونضال نبيل ثوابتة، من بلدة بيت فجار جنوبي بيت لحم، بالإضافة للفتى معروف أحمد الأطرش، من الولجة غربي المدينة.وأضافت، أن الاحتلال اعتقل الشبان؛ أبو صالح أبو زينة، فراس الوحدو، أحمد أبو عزمي، وأحمد حسين الحفيظ، بعد اقتحام وتفتيش منازل عائلاتهم في مخيم جنين.ونوه إلى إصابة شابيْن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم جنين للاجئين.كما سلّمت قوات الاحتلال شاباً تبليغاً لمراجعة مخابراتها عقب دَهم منزلٍ يعود لعائلة زبون بمنطقة الكركفة في مدينة بيت لحم.واستولت قوات الاحتلال، خلال الاقتحامات على مركبة الأسير نضال ثوابتة، من منزله في بيت فجار جنوبي بيت لحم.إضافةً لذلك، داهمت منزلاً عقب اقتحامها قرية التواني شرق مدينة يطا جنوب الخليل.