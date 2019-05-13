رابط الفحص: بدء صرف المنحة القطرية (100) دولار للأسر الفقيرة اليوم





رام الله - دنيا الوطنأعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة عن بدء توزيع المساعدات النقدية للأسر الفقيرة الـ 100 دولار، صباح اليوم الاثنين، بدءًا من الساعة العاشرة من صباح اليوم.وأوضحت اللجنة القطرية وفق وكالة (الرأي) الحكومية، أن الصرف سيكون للكشفين الأول والثاني عبر مكاتب البريد ووفقا للترتيب الأبجدي.فيما أعلنت اللجنة القطرية أن عدد الأسر المستفيدة من المساعدات النقدية للكشفين الأول والثاني ما يقارب 108 ألف أسرة.يذكر أن السفير القطري، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، محمد العمادي، قد وصل إلى قطاع غزة، فجر اليوم الاثنين، عبر معبر بيت حانون/ إيرز.وقال المكتب الإعلامي للمعابر، إن العمادي وصل برفقة نائبة خالد الحردان، وعبد الله الطوالبة من اللجنة القطرية لقطاع غزة.