ملادينوف يصل قطاع غزة عبر معبر بيت حانون



وقال المكتب الإعلامي للمعابر، إن العمادي وصل برفقة نائبة خالد الحردان، وعبد الله الطوالبة من اللجنة القطرية لقطاع غزة.





رام الله - دنيا الوطنوصل (نيكولاي ملادينوف) منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، صباح اليوم الاثنين، لقطاع غزة عبر معبر بيت حانون/إيرز، لتفقد بعض المواقع المتعلقة بمشاريع الأمم المتحدة في القطاع.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن ملادينوف، سيزور مجمع ناصر الطبي في خانيونس جنوب قطاع غزة؛ للاطلاع على مشروع الطاقة الشمسية المنفذ من قبل منظمة الصحة العالمية، حيث سيلقي خلال زيارته، كلمة لوسائل الإعلاميذكر أن السفير القطري، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، محمد العمادي، قد وصل إلى قطاع غزة، فجر اليوم الاثنين، عبر معبر بيت حانون/ إيرز.