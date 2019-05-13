ملادينوف يصل قطاع غزة عبر معبر بيت حانون
رام الله - دنيا الوطن
وصل (نيكولاي ملادينوف) منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، صباح اليوم الاثنين، لقطاع غزة عبر معبر بيت حانون/إيرز، لتفقد بعض المواقع المتعلقة بمشاريع الأمم المتحدة في القطاع.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن ملادينوف، سيزور مجمع ناصر الطبي في خانيونس جنوب قطاع غزة؛ للاطلاع على مشروع الطاقة الشمسية المنفذ من قبل منظمة الصحة العالمية، حيث سيلقي خلال زيارته، كلمة لوسائل الإعلام
يذكر أن السفير القطري، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، محمد العمادي، قد وصل إلى قطاع غزة، فجر اليوم الاثنين، عبر معبر بيت حانون/ إيرز.
وقال المكتب الإعلامي للمعابر، إن العمادي وصل برفقة نائبة خالد الحردان، وعبد الله الطوالبة من اللجنة القطرية لقطاع غزة.
وصل (نيكولاي ملادينوف) منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، صباح اليوم الاثنين، لقطاع غزة عبر معبر بيت حانون/إيرز، لتفقد بعض المواقع المتعلقة بمشاريع الأمم المتحدة في القطاع.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن ملادينوف، سيزور مجمع ناصر الطبي في خانيونس جنوب قطاع غزة؛ للاطلاع على مشروع الطاقة الشمسية المنفذ من قبل منظمة الصحة العالمية، حيث سيلقي خلال زيارته، كلمة لوسائل الإعلام
يذكر أن السفير القطري، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، محمد العمادي، قد وصل إلى قطاع غزة، فجر اليوم الاثنين، عبر معبر بيت حانون/ إيرز.
وقال المكتب الإعلامي للمعابر، إن العمادي وصل برفقة نائبة خالد الحردان، وعبد الله الطوالبة من اللجنة القطرية لقطاع غزة.
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