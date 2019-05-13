تكهّنات بعرض ( تيريزا ماي) جدولاً زمنياً لاستقالتها





وتابع: "لا أرى هذا الطريق مثمراً كثيراً، وأعتقد بأنه سيتعثر خلال أيام".





رام الله - دنيا الوطنأعلن (غراهام بريدي)، رئيس تكتل حزب المحافظين الحاكم في مجلس العموم (البرلمان) البريطاني، أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي ستعرض خلال أيام خططها للتنحّي.ورجّح أن توضح ماي الجدول الزمني لتخلّيها عن منصبها، خلال لقاء معها الأربعاء المقبل مضيفاً أن التكتل "طلب منها توضيح المسألة، وعرضت أن تأتي وتلتقيه، ووافقنا على ذلك".وتوقّع بريدي أن تنهار المحادثات التي تجريها الحكومة مع حزب العمال المعارض، للتوصل إلى تسوية في شأن اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت)، علماً أن حزب العمال يضغط من أجل إبرام اتفاق جمركي مع الاتحاد، بعد «الطلاق».وقال: "لا أرى كيف يمكن لهذا الطريق أن يؤدي إلى حلّ منطقي. إذا تمت الموافقة على الاتحاد الجمركي من دون تنظيم استفتاء ثانٍ، فإن نصف حزب العمال لن يصوّت على أي طرح أياً يكن وإذا تم التوافق على اتحاد جمركي، فإن معظم (أعضاء) حزب المحافظين لن يدعموه".