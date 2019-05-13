عاجل

  • اعتقال 17 فلسطينيًا من محافظات الضفة والقدس

  • قوات الاحتلال تعتقل شقيقين جنوب بيت لحم

دولي

تكهّنات بعرض ( تيريزا ماي) جدولاً زمنياً لاستقالتها

تكهّنات بعرض ( تيريزا ماي) جدولاً زمنياً لاستقالتها
رئيسة الوزراء تيريزا ماي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن (غراهام بريدي)، رئيس تكتل حزب المحافظين الحاكم في مجلس العموم (البرلمان) البريطاني، أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي ستعرض خلال أيام خططها للتنحّي.

ورجّح أن توضح ماي الجدول الزمني لتخلّيها عن منصبها، خلال لقاء معها الأربعاء المقبل مضيفاً أن التكتل "طلب منها توضيح المسألة، وعرضت أن تأتي وتلتقيه، ووافقنا على ذلك".

وتوقّع بريدي أن تنهار المحادثات التي تجريها الحكومة مع حزب العمال المعارض، للتوصل إلى تسوية في شأن اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت)، علماً أن حزب العمال يضغط من أجل إبرام اتفاق جمركي مع الاتحاد، بعد «الطلاق».

وقال: "لا أرى كيف يمكن لهذا الطريق أن يؤدي إلى حلّ منطقي. إذا تمت الموافقة على الاتحاد الجمركي من دون تنظيم استفتاء ثانٍ، فإن نصف حزب العمال لن يصوّت على أي طرح أياً يكن وإذا تم التوافق على اتحاد جمركي، فإن معظم (أعضاء) حزب المحافظين لن يدعموه". 

وتابع: "لا أرى هذا الطريق مثمراً كثيراً، وأعتقد بأنه سيتعثر خلال أيام".

أخبار ذات صلة

قائد بـ &#34;الثوري&#34; الإيراني يرى في الوجود العسكري الأمريكي بالخليج &#34;فرصة&#34;

قائد بـ "الثوري" الإيراني يرى في الوجود العسكري الأمريكي بالخليج "فرصة"

مقتل ثلاثة مسلحين برصاص الأمن الباكستاني بعد اقتحامهم فندقاً فاخراً بمدينة جوادر

مقتل ثلاثة مسلحين برصاص الأمن الباكستاني بعد اقتحامهم فندقاً فاخراً بمدينة جوادر

مقتل ستة أشخاص بينهم قس خارج كنيسة كاثوليكية في بوركينا فاسو

مقتل ستة أشخاص بينهم قس خارج كنيسة كاثوليكية في بوركينا فاسو

انسحاب مرشح حزب اليسار الديمقراطي التركي من انتخابات بلدية اسطنبول

انسحاب مرشح حزب اليسار الديمقراطي التركي من انتخابات بلدية اسطنبول

نصف تذاكر (اليوروفيجن) بإسرائيل لم تُبع وعدد المشاركين أقل من المتوقع

نصف تذاكر (اليوروفيجن) بإسرائيل لم تُبع وعدد المشاركين أقل من المتوقع

إسرائيل تكشف عن خسائرها بسبب صواريخ المقاومة بالتصعيد الأخير

إسرائيل تكشف عن خسائرها بسبب صواريخ المقاومة بالتصعيد الأخير

بوتين يبدأ غداً سلسلة اجتماعات عسكرية

بوتين يبدأ غداً سلسلة اجتماعات عسكرية

وزير إسرائيلي: إيران ستطلق صواريخ على تل أبيب عبر حزب الله والجهاد الإسلامي

وزير إسرائيلي: إيران ستطلق صواريخ على تل أبيب عبر حزب الله والجهاد الإسلامي

التعليقات

الدنيا حكايات

رحلة مع نتنياهو

رحلة مع نتنياهو

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل شقيقين جنوب بيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل شقيقين جنوب بيت لحم

قضية الشاب طه الذي فقد بصره لم تراوح مكانها

قضية الشاب طه الذي فقد بصره لم تراوح مكانها

د.عيسى: لا حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين إلا بالعودة لمنازلهم التي هجروا منها

د.عيسى: لا حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين إلا بالعودة لمنازلهم التي هجروا منها

غزة تحيي ذكرى النكبة 71 غداً الثلاثاء

غزة تحيي ذكرى النكبة 71 غداً الثلاثاء

لجنة من ثمانية وزراء لاستنفار الشباب للعمل بالزراعة ورصد العاطلين عن العمل

لجنة من ثمانية وزراء لاستنفار الشباب للعمل بالزراعة ورصد العاطلين عن العمل

قوات الاحتلال تعتقل طفلين مقدسييْن من منطقة باب العامود

قوات الاحتلال تعتقل طفلين مقدسييْن من منطقة باب العامود

إسرائيل تُحذر البيت الأبيض من التصعيد في الضفة الغربية

إسرائيل تُحذر البيت الأبيض من التصعيد في الضفة الغربية

وزير الزراعة يشدد على أهمية تعزيز التعاون وزيادة التبادل التجاري مع الأردن

وزير الزراعة يشدد على أهمية تعزيز التعاون وزيادة التبادل التجاري مع الأردن

منوعات

مسلسل شهير يساهم في إرتفاع معدلات الإنتحار.. هل تشاهدونه؟

مسلسل شهير يساهم في إرتفاع معدلات الإنتحار.. هل تشاهدونه؟

القصة الكاملة لأزمة شيماء سيف مع السودانيين بسبب &#34;شقلباظ&#34;

القصة الكاملة لأزمة شيماء سيف مع السودانيين بسبب "شقلباظ"

العثور على جثة أحد أبطال مسلسل &#34;باور رينجرز&#34; داخل منزله بنيوزيلندا

العثور على جثة أحد أبطال مسلسل "باور رينجرز" داخل منزله بنيوزيلندا

أحمد موسى يكشف السبب الحقيقي لغياب عادل إمام عن الموسم الرمضاني 2019

أحمد موسى يكشف السبب الحقيقي لغياب عادل إمام عن الموسم الرمضاني 2019

ريهام سعيد تفجر مفاجأة عن طلاق عمرو دياب

ريهام سعيد تفجر مفاجأة عن طلاق عمرو دياب

كارول سماحة: كنت أود الارتباط برجال من كبار السن لهذا السبب

كارول سماحة: كنت أود الارتباط برجال من كبار السن لهذا السبب

بسمة وهبة صاحبة مطعم &#34;السحور بألف جنيه توضح سبب ما حدث

بسمة وهبة صاحبة مطعم "السحور بألف جنيه توضح سبب ما حدث

بعد أشهر قليلة من الخطوبة.. أحمد جمال ينفصل عن خطيبته السعودية

بعد أشهر قليلة من الخطوبة.. أحمد جمال ينفصل عن خطيبته السعودية

كيم كارداشيان تستقبل طفلها الرابع من أم بديلة

كيم كارداشيان تستقبل طفلها الرابع من أم بديلة

وفاء عامر: خالد يوسف سقط من نظري.. ولا أريد أن يرى ابني هذا الدور

وفاء عامر: خالد يوسف سقط من نظري.. ولا أريد أن يرى ابني هذا الدور

عربي

شاهد: نجل الملك سلمان يكشف تفاصيل خاصة من حياة والده

شاهد: نجل الملك سلمان يكشف تفاصيل خاصة من حياة والده

برلماني مصري: تسريبات إسرائيل لـ &#34;صفقة القرن&#34; جس للنبض

برلماني مصري: تسريبات إسرائيل لـ "صفقة القرن" جس للنبض

تعرض أربع سفن تجارية لعمليات تخريبية في الإمارات

تعرض أربع سفن تجارية لعمليات تخريبية في الإمارات

شاهد: إسرائيل لإبنة نصر الله: &#34;والدك مذنب يا زينب&#34;

شاهد: إسرائيل لإبنة نصر الله: "والدك مذنب يا زينب"