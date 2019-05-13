قائد بـ "الثوري" الإيراني يرى في الوجود العسكري الأمريكي بالخليج "فرصة"
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن قائد بارز بالحرس الثوري قوله إن الوجود العسكري الأمريكي في الخليج كان دوما يمثل تهديداً خطيراً لكنه أصبح الآن هدفاً.
نقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن قائد بارز بالحرس الثوري قوله إن الوجود العسكري الأمريكي في الخليج كان دوما يمثل تهديداً خطيراً لكنه أصبح الآن هدفاً.
وقال أمير علي حاجي زاده، قائد القوة الجوية التابعة للحرس الثوري: "حاملة طائرات تسع ما بين 40 و50 طائرة على الأقل وقوات قوامها نحو ستة آلاف جندي على متنها كانت في السابق تشكل تهديدا خطيرا لنا لكن الآن... تحولت التهديدات إلى فرص".
وأضاف: "إذا أقدم (الأمريكيون) على خطوة فسنضربهم في الرأس".
ونقلت الوكالة عن قائد البحرية الإيرانية الأميرال حسين خانزادي قوله يوم الأحد إنه ينبغي رحيل القوات الأمريكية. وأضاف قائلا "وجود الأمريكيين بالخليج.. وصل إلى نهايته وينبغي أن يتركوا المنطقة".
وأضاف: "إذا أقدم (الأمريكيون) على خطوة فسنضربهم في الرأس".
ونقلت الوكالة عن قائد البحرية الإيرانية الأميرال حسين خانزادي قوله يوم الأحد إنه ينبغي رحيل القوات الأمريكية. وأضاف قائلا "وجود الأمريكيين بالخليج.. وصل إلى نهايته وينبغي أن يتركوا المنطقة".
وأرسل الجيش الأمريكي قوات شملت حاملة طائرات وقاذفات بي-52 إلى الشرق الأوسط لمواجهة ما قالت إدارة الرئيس دونالد ترامب إنها "مؤشرات واضحة" على تهديدات تمثلها إيران للقوات الأمريكية هناك.
وتحل حاملة الطائرات أبراهام لينكولن محل حاملة طائرات أخرى خرجت من منطقة الخليج الشهر الماضي.
وتحل حاملة الطائرات أبراهام لينكولن محل حاملة طائرات أخرى خرجت من منطقة الخليج الشهر الماضي.
ومن ناحية أخرى نقل متحدث باسم البرلمان عن قائد الحرس الثوري الإيراني قوله في جلسة برلمانية يوم الأحد، إن الولايات المتحدة بدأت حربا نفسية في المنطقة.
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