مقتل ثلاثة مسلحين برصاص الأمن الباكستاني بعد اقتحامهم فندقاً فاخراً بمدينة جوادر

وقال مسؤولون: إن ثلاثة مسلحين يرتدون زي الجيش اقتحموا فندق بيرل كونتيننتال وقتلوا ثلاثة من حراس الأمن وموظفا وجنديا في البحرية في تبادل لإطلاق النار.



وتحصن المسلحون في آخر طابق من الفندق بعد أن وصلت قوات الأمن. وأجلت القوات كل النزلاء من المبنى لتتمكن من تضييق الخناق على المهاجمين.



وقال الجيش في بيان: "قوات الأمن أنهت عملية التطهير" مضيفاً أن المهاجمين الثلاثة قتلوا، كما نقلت وكالة (رويترز).



وأعلن جيش تحرير بلوخستان مسؤوليته عن الهجوم في بيان أرسله بالبريد الإلكتروني.





وقال إن المستهدفين بالهجوم كانوا مستثمرين "صينيين وغيرهم من المستثمرين الأجانب".









ويقع الإقليم على الحدود مع إيران وأفغانستان وهو أفقر أقاليم البلاد على الرغم من أن به احتياطات وفيرة من الغاز الطبيعي ومعادن عدة.

وجيش تحرير بلوخستان جماعة متشددة تحارب من أجل ما تقول إنه توزيع ظالم للموارد الطبيعية في إقليم بلوخستان بجنوب غرب باكستان.

قتلت قوات الأمن الباكستانية ثلاثة مسلحين انفصاليين اقتحموا فندقاً فاخراً في مدينة جوادر الساحلية قبل 24 ساعة، وفق ما قال الجيش.