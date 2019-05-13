مقتل ستة أشخاص بينهم قس خارج كنيسة كاثوليكية في بوركينا فاسو

رام الله - دنيا الوطنقُتل ستة أشخاص بينهم قس خارج كنيسة كاثوليكية في بوركينا فاسو يوم الأحد، في ثاني هجوم على المسيحيين في غضون أسبوعين في هذا البلد.وذكر بيان للحكومة ومصادر محلية أن المصلين كانوا يهمون بمغادرة الكنيسة في حوالي الساعة التاسعة صباحا (0900 بتوقيت جرينتش) في بلدة دابلو بشمال البلاد عندما حاصرهم نحو 20 رجلا وأطلقوا النار عليهم فقتلوا ستة منهم.وقال عثمان زونجو رئيس بلدية دابلو لرويترز إن المهاجمين أحرقوا بعد ذلك الكنيسة ونهبوا صيدلية وبعض المتاجر الأخرى ولاذوا بالفرار في عربات، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).لكن بيان الحكومة ذكر فقط أن المسلحين أحرقوا متجرا ومركبتين.وجاء في البيان: "هذه الجماعات الإرهابية تهاجم الآن الدين لهدف خبيث وهو بث الفرقة بيننا".