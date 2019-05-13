دولي

انسحاب مرشح حزب اليسار الديمقراطي التركي من انتخابات بلدية اسطنبول

انسحاب مرشح حزب اليسار الديمقراطي التركي من انتخابات بلدية اسطنبول
الانتخابات المحلية التركية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن معمر ايدن مرشح حزب اليسار الديمقراطي، انسحابه من الانتخابات التي تقرر إعادتها الشهر المقبل على رئاسة بلدية اسطنبول.

وتقول وكالة (رويترز) أن هذه الخطوة ستساعد على الأرجح مرشح حزب المعارضة الرئيسي الذي أُعلن فوزه في التصويت الأصلي الذي أجري في آذار/مارس.

وقال ايدن في تغريدة على (تويتر): "لقد انسحبت اليوم من الترشح لرئاسة بلدية اسطنبول عن حزب اليسار الديمقراطي".

وكان الانتصار المفاجئ لأكرم إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، في الانتخابات التي جرت في آذار/مارس المرة الأولى خلال 25 عاماً التي يخسر فيها حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان السيطرة على اسطنبول.

وأُعلن إمام أوغلو فائزا برئاسة بلدية اسطنبول في نيسان/إبريل بتفوقه على رئيس الوزراء السابق ومرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم بعد أسابيع من المشاحنات بشأن النتيجة وعقب إجراء إعادة فرز جزئية، كما نقلت وكالة (رويترز).

وطالب بعدها أردوغان وحزبه بإلغاء الانتخابات بزعم وقوع مخالفات واسعة. وقضت اللجنة العليا للانتخابات يوم الاثنين بإعادة الانتخابات يوم 23 حزيران/يونيو.

وجمع ايدن، الذي وصف قرار اللجنة بأنه غير قانوني، أكثر من 30 ألف صوت في التصويت الأصلي يوم 31 آذار/مارس. 

وفاز إمام أوغلو بهامش 13 ألف صوت فقط من بين 10 ملايين شخص لهم حق التصويت.

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