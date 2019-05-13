غزة تحيي ذكرى النكبة 71 غداً الثلاثاء





وأضاف: "ستبدأ المسيرة من أمام وكالة الغوث انتهاء بمقر الأمم المتحدة بمدينة غزة".



وقال جحجوح أن اللجنة الوطنية العليا لإحياء الذكرى ستسلم المفوض السامي رسالة تؤكد حق العودة، وتسقط (صفقة القرن)، داعية إلى إيجاد حلول عادلة لقضية اللاجئين، رافضة مشاريع التوطين و التهجير.





وبيّن أن اللجنة الإعلامية وضعت برنامجاً محدداً يضمن استمرار الفعاليات بعد انتهاء الفعالية المركزية بغزة، معرباً عن أمله بتكثيف الجهود لإنجاح المسيرة الجماهيرية، داعياً إلى بذل المزيد من العطاء، وتوحيد الطاقات لإظهار المسيرة بصورة حضارية، مشيراً إلى إصرار فصائل منظمة التحرير الفلسطينية على إنجاح فعاليات ذكرى النكبة لهذا العام إفشالاً وإسقاطاً لمؤامرة ما يسمى بــ (صفقة القرن).



وفي نفس السياق، ناقشت اللجنة الوطنية العليا للقوى الوطنية و الإسلامية بالتعاون مع اللجنة الشعبية للاجئين بمخيم النصيرات الاستعدادات و التحضيرات للمشاركة في فعالية المسيرة الجماهيرية بقوة من حيث التحشيد، وحجم المشاركة لقوى و مؤسسات المجتمع الفلسطيني إيصال رسالة مدوية تحمل في ثناياها رفضه لمشاريع التوطين المشبوهة.



رام الله - دنيا الوطنأعلن صلاح جحجوح، رئيس اللجنة الإعلامية للجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة 71، أن قطاع غزة برمته سيحيي الذكرى على طريقته الخاصة، موضحاً أن مسيرة جماهيرية حاشدة ستنطلق يوم الثلاثاء.