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خبير قانونى: مصر والبحرين بينهما علاقات اقتصادية سياسية ثقافية

خبير قانونى: مصر والبحرين بينهما علاقات اقتصادية سياسية ثقافية
رام الله - دنيا الوطن
رحب المستشار أحمد محمود شوق ، الخبير القانونى ، بوصول ملك البحرين حمد بن عيسى أل خليفة لوطنه الثانى جمهورية مصر العربية ظهر اليوم ، مؤكدا أن العلاقات المصرية البحرينية قوية على كافة الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

وتابع شوق ، أن زيارة ملك البحرين لمصر تأتى فى إطار دعم العمل المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين ودعم عملية السلام بالشرق الأوسط ما يؤكد دور مصر القيادى والريادى فى المنطقة على كافة الأصعدة ، موضحاً أن دولة البحرين كان لها دور بارز فى الوقوف بجانب مصر بعد ثورة 30 يونيو، مشيراً إلى أن تكاتف مصر مع الدول العربية له دور بارز فى ردع أى مخططات ارهابية أو خارجية تهدد المنطقة.

وأضاف شوق: أن مصر والبحرين يدعمان السلام فى الشرق الأوسط واقامة الدولة الفلسطينية وحل القضية السورية والليبية ، كما أن بينهما تعاون اقتصادى كبير حيث يبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والبحرين 160.35 مليون دولار عام 2016
حيث تصدر مصر للبحرين المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والقطن والسيراميك والحديد والالات غيرها، إضافة إلى استثمارات البحرين فى مصر.

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