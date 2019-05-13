شؤون فلسطينية

شاهد: إغلاق مصنع طحينة تُغَش بالنشا وزيت الذرة شمال القطاع

شاهد: إغلاق مصنع طحينة تُغَش بالنشا وزيت الذرة شمال القطاع
رام الله - دنيا الوطن
أُغلق بشمال قطاع غزة يوم الأحد، مصنع طحينة يتم غشها بالنشا والسيرج والفول السوداني.

وقالت دائرة الطب الوقائي عبر حسابها على (فيسبوك): "في جولة مشتركة تضم قسم الطب الوقائي الشمال وقسم مباحث التموين الشمال وقسم الطب الوقائي محافظة غزة تم ضبط سيارة في محافظة الشمال تقوم بتوزيع طحينة".

وأضافت: "بعد تفتيش السيارة من قبل الفريق وفحص الطحينة ظاهرياً وبعد الشك بوجود علامات غش واضحة، تمكن الفريق من معرفة عنوان المصنع في محافظة غزة، حيث تم زيارته من قبل الفريق".

وتابعت دائرة الطب الوقائي: "بعد تفتيشه تم ضبط أكثر من طن طحينة مغشوشة بالنشا والسيرج وتم أيضآ ضبط خلاط خاص بالخلط وكمية من النشا والسيرج تستخدم في عملية الخلط كما تم ضبط كمية من الفول السوداني يستخدمة بعملية الغش". 

وأضافت: "قام قسم الطب الوقائي بمحافظة غزة بإغلاق المصنع بعد ضبط الكمية وأخد عينات منها للفحص المخبري، حيث بعد أن يتم إصدار نتيجة الفحص يتم تحويل القضية للنيابة العامة".

















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