نصف تذاكر اليوروفيجن بإسرائيل لم تباع وعدد المشاركين أقل من المتوقع

رام الله - دنيا الوطن

قالت القناة الإسرائيلية الـ (12)، إن نصف تذاكر مسابقة اليوروفيجن الأرووبية لم تباع حتى الآن، لافتةً إلى ذلك يعني خسارة تُقدر بمليوني شيكل.





وأوضحت القناة، أن آلاف التذاكر المعروضة لم تباع، وعدد السياح الذين يصلون إلى إسرائيل لحضور الحدث الغنائي أقل من المتوقع، متابعةً: "سيصل سيصل عدد يقدر بـ 15,000 سائح".





يذكر أن اليوروفيجن تأثرت بالأحداث الأمنية والتصعيد الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة، حيث أن هناك مخاوفاً من اندلاع مواجهة جديدة قد تؤدي لإلغاء الاحتفالية.

