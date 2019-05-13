شؤون فلسطينية

شاهد: قوات الاحتلال تقتحم الأقصى من جهة باب المغاربة وتخرج المعتكفين بالقوة

شاهد: قوات الاحتلال تقتحم الأقصى من جهة باب المغاربة وتخرج المعتكفين بالقوة
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وأخرجت المعتكفين فيه بالقوة.

وكان آلاف المواطنين من القدس المحتلة وخارجها أدّوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وانتشر المصلون في مصليات ولواوين وباحات المسجد المبارك حسب الأماكن المخصصة للنساء والرجال، وسط استعدادات واسعة من الأوقاف الاسلامية واللجان المساندة لها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ويذكر أن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال في منطقة باب العامود، عقب انتهاء صلاتي العشاء والتراويح، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت، قبل أن يعتقلوا الطفلين المقدسيين عصام أبو ناب (16 عاما) ومحمد الغزاوي (16 عاما).

 

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