شاهد: جيش "الهبد الإلكتروني" يستهدف صفحة ترامب على فيسبوك

خاص دنيا الوطن

استهدف جيش "الهبد الإلكتروني"، مساء الأحد، صفحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على (فيسبوك) بالعشرات من التعليقات الرافضة لقراراته الأخيرة بشأن القضية الفلسطينية.





وشارك في حملة "الهبد الإلكتروني" نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وقيادات فصائل فلسطينية وفنانيين، حيث أكدوا جميعهم رفضهم لسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





"دنيا الوطن" رصدت عدداً من التعليقات للحملة التي انطلقت بشكل عفوي على صفحة ترامب بموقع التواصل الاجتماعي:







وبرز دور تلك المجموعة الشبابية التي تُطلق على نفسها اسم (جيش الهبد الإلكتروني)، في التصعيد الأخير في غزة، والذي أسفر عن ارتقاء 27 شهيداً وإصابة 154 مواطناً بجراح مُختلفة جراء التصعيد الإسرائيلي، الذي استمر ليومين على قطاع غزة.



فتقوم المجموعة برصد المنشورات والتغريدات المُسيئة أو المضللة، وتكثيف التعليق عليها لتوضيح الحقيقة للمشاهد غير المطلع، مما سيحثه على البحث عن الحقيقة من مصدر آخر.



