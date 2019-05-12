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شاهد: نجل الملك سلمان يكشف تفاصيل خاصة من حياة والده

شاهد: نجل الملك سلمان يكشف تفاصيل خاصة من حياة والده
الملك سلمان بن عبد العزيز
رام الله - دنيا الوطن
كشف الأمير سلطان بن سلمان، الابن الثاني للعاهل السعودي، تفاصيل خاصة من حياة والدته وعلاقته بوالدته الأمير حصة السديري.

قال الأمير سلطان، في مقابلة تلفزيونية، إن والده الملك سلمان بن عبد العزيز كانت لديه أمنية منذ أن كان طفلاً، مضيفاً: "توفي الملك عبدالعزيز وعمر والدي 16 سنة، ثم تربى في كنف الملك فهد حينها تمنى والدي أن يكون عسكريًّا".

وتابع الأمير سلطان: أذكر أن والدي قد قال منذ أيام: الحمد لله أن من ربتني حصة السديري (1900- 1969)، ونحن لولا والدتنا ما كنا اللي حنا عليه، يعني في تربيتنا كرجال، والناس تنظر للمرأة على أن تربيتها تربية حريم وأنا أفتخر أني أنا أيضاً تربية حريم. والدي يقول هذا الكلام عن نفسه".

​والأميرة حصة السديري، هي إحدى زوجات الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس السعودية وأول ملك للبلاد، ووالدة من يطلق عليهم السديريون السبعة ومنهم كل من الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود والملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وانجبت من الملك عبد العزيز 16 طفلا وطفلة.

وتحدث الأمير سلطان، ويشغل حالياً رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، عن المواقف الإنسانية للأميرة حصة السديري: "أذكر لك قصة الوالدة حصة كان لها أرض في جدة وهي توفيت ولم يكن عندها شيء كثير كانوا يعطون ولا يتركون شيئاً عندهم".

وأكمل: "الذي حصل أن دخل في أرضها أناس وبنوا فيها وهو ما يسمونها العشوائيات وجاءها من قال لها إنهم سيأتون بأمر من إمارة المنطقة والشرطة لإخلاء الجزء الذي أخذ من أرضها، فرفضت ذلك وقالت: "لا نريدهم أن يدعوا على عيالي تكفون"، اقتطعوا الجزء من الأرض التي أخذوها واتركوها لهم، وما تبقى من الأرض نبيعها أو نتصدق بها".

 

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