شؤون فلسطينية

أجواء شديدة الحرارة وأعلى من معدلاتها السنوية لنهاية الأسبوع الجاري

أجواء شديدة الحرارة وأعلى من معدلاتها السنوية لنهاية الأسبوع الجاري
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون يوم الاثنين حاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ست درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية خفيفة الى  معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يكون الجو شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء: يكون الجو حارأ إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو حارأ الى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية  الأخوة المواطنين من :

1- التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

2- خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 31-19 33-20 32-20 بيت لحم 31-19 33-20 32-20
رام الله والبيرة 30-18 32-19 31-19 طولكرم 33-20 35-20 34-20
نابلس 32-19 34-20 33-20 قلقيلية 33-20 35-20 34-20
جنين 35-20 37-20 36-20 سلفيت 31-19 33-20 32-20
طوباس 35-20 37-20 36-20 روابي 32-19 34-20 33-20
الخليل 30-18 32-19 31-19 غزه 30-21 31-21 30-20
أريحا 39-24 41-24 40-24 خانيونس 30-21 31-21 30-20
الأغوار الشمالية 37-22 39-22 38-22 رفح 31-20 32-20 31-19

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