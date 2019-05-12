شؤون فلسطينية

قيادي بحماس يتهم الوزير أبو سيف بـ "الخيانة" ويدعو لحملة لإقالته

قيادي بحماس يتهم الوزير أبو سيف بـ "الخيانة" ويدعو لحملة لإقالته
الوزير عاطف أبو سيف
رام الله - دنيا الوطن
دعا القيادي في حركة حماس، رأفت مرة، إلى تدشين حملة للمطالبة بإقالة وزير الثقافة في الحكومة الفلسطينية، الدكتور عاطف أبو سيف.

وقال مرة، عبر (تويتر): "ندعو جميع المثقفين والإعلاميين الفلسطينيين والمؤسسات الثقافية والإعلامية إلى حملة تحرك واسعة لإقالة عاطف أبو سيف من موقع ما يسمى وزير الثقافة في سلطة رام الله"، وفق تعبيره.

وعلل مرة ذلك بالقول: "لأنه يعمل ضد مصالح الشعب الفلسطيني ويروج لمفاهيم صهيونية مخالفة للروح الوطنية الفلسطينية ومعادية لحقوقنا"، حسب قوله.

وأضاف: "أبو سيف يروج للخيانة وينظر للهزيمة ويسوق للعمالة، ليشتري رضى الاحتلال، ويهاجم ويسيء لقطاع غزة ولأهله، العار عليك وعلى ما تمثل وبئس ان تكون في اي موقع ثقافي..ثقافة شعبنا الشرف والصمود والوطنية والمقاومة"، حسب قوله.

يذكر أن وزير الثقافة الدكتور عاطف أبو سيف، نفى بعض ما تناقلته وسائل الإعلام من تصريحات نسبت إليه، نقلا عن صحيفة ألمانية، مؤكدا أن بعض ما ورد في الصحيفة الألمانية على لسانه لم يكن دقيقا وتم إخراج بعض التصريحات من سياق الحوار.

وضرب أبو سيف، على ذلك مثلا ما ورد في المقابلة من مغالطات حول يافا مدينته التي تسكنه وكتاباته وذاكرته أبدا، مشدداً أنه ما قاله حرفا إن "عائلتي تسكن مدينة يافا منذ آلاف السنين، ولا تزال حتى اليوم .. وقبلنا أن تقوم دولة لنا على 20 % من أرض الآباء والأجداد، ومع هذا رفضت إسرائيل إقامة الدولة الفلسطينية وفق اتفاق أوسلو، فماذا يتوقع منا العالم؟".

وأكد أبو سيف في بيان وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، أنه لم يرد في الحوار ما يشير من قريب أو بعيد إلى التنازل عن يافا، لأن أحدا لا يملك الحق في ذلك.

كما أشار أبو سيف أن بعض المواقع الإلكترونية تعاملت بشكل لا مسؤول مجتزئة ما قيل في الحوار حول غزة، حيث تم اقتطاع بعض العبارات وإخراج عبارات أخرى من سياقها، مؤكدا أن الحديث عن غزة جاء تعبيرا عن حبه لها، في معرض سؤال الصحيفة عن سبب عدم مغادرته القطاع رغم تعرضه لمحاولة الاغتيال، واعتقال والتنكيل به أكثر من مرة، كما فعل مثقفون آخرون غادروا بلدانهم.

وناشد أبو سيف وسائل الإعلام الفلسطينية والعاملة في فلسطين، وكل من يرى في نفسه إعلاميا مهنيا، توخي الدقة في نقل أية تصريحات تخصه.



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