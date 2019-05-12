شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل طفلين مقدسييْن من منطقة باب العامود

قوات الاحتلال تعتقل طفلين مقدسييْن من منطقة باب العامود
اعتقال طفل فلسطيني - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، طفلين مقدسيين من منطقة باب العامود.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلين عصام أبو ناب (16 عاماً) بعد الاعتداء عليه، ومحمد الغزاوي (16 عاماً) من منطقة باب العامود في القدس.

ولاحقت قوات الاحتلال، المواطنين وأطلقت قنابل الصوت تجاههم بعد انتهاء صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك.

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