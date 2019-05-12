برلماني مصري: تسريبات إسرائيل لـ "صفقة القرن" جس للنبض

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب المصري، اللواء سعد الجمال، إن التسريبات الإسرائيلية لـ "صفقة القرن" الأمريكية نوعاً من جس النبض.





وأضاف الجمال، وفق وكالة (سبوتنك) للأنباء، أن رد الفعل المصري معلن صراحة بأن مصر لا تقبل التفريط في شبر من أرضها، وعندما احتلت سيناء في عام 1967، متابعاً: "مرت علينا سبع سنوات عجاف، حتى جاء نصر اكتوبر 1973 وتحرير آخر شبر من سيناء".





وأشار الجمال، إلى أن مصر لم تترك أي شبر لإسرائيل في طابا وتم رفع الأمر للتحكيم الدولي، والذي أكد حق مصر فيها وتم نزعها من إسرائيل، والقيادة المصرية الحالية هي قيادة رجل أمن قومي من الطراز الأول، ويعمل جاهداً على ربط سيناء بالمحافظات.







وتابع: "لا يعلم أحد ما هى صفقة القرن التي تتردد في الإعلام الأمريكي والإسرائيلي، وأي حديث عن التفريط في شبر من أرض مصر هو من ضروب الخيال".وأكد رئيس لجنة الشؤون العربية والدولية بالبرلمان على أن مصر حريصة على أن يحصل الفلسطينيين على أرضهم وحقوقهم المشروعة وفق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، فلا يمكن حل القضية الفلسطينية على حساب الدول العربية المجاورة.