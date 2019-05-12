إسرائيل تُحذر البيت الأبيض من التصعيد في الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطن

قالت القناة الإسرائيلية الـ 13، إن رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي إيزنكوت حذر البيت الأبيض الأسبوع الماضي من خطر التصعيد في الضفة الغربية في المستقبل القريب.





وحسب القناة، فقد أوصى إيزنكوت بأن تأخذ إدارة ترامب هذا الأمر بعين الاعتبار في ضوء نيتهم تقديم خطة السلام "صفقة القرن" في الأسابيع المقبلة.



يوم الثلاثاء الماضي شارك إيزنكوت في اجتماع مغلق مع المبعوث الأمريكي جيسون جرينبلات، وشارك في الاجتماع الذي استمر ثلاث ساعات حوالي 10 خبراء في القضية الإسرائيلية الفلسطينية.







وادعى رئيس الأركان السابق أن الوضع في الضفة الغربية "حساسًا ومتفجّرًا" ويعزى ذلك إلى انخفاض التمويل الأمريكي لقوات الأمن الفلسطينية وقرار السلطة الفلسطينية بعدم تلقي إيرادات الضرائب التي تجمعها إسرائيل".