دولي

بوتين يبدأ غداً سلسلة اجتماعات عسكرية

بوتين يبدأ غداً سلسلة اجتماعات عسكرية
رام الله - دنيا الوطن
يبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غداً الاثنين، سلسلة اجتماعات تتعلق بقضايا عسكرية، أولها في قازان عاصمة جمهورية تترستان في روسيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في معرض رده على سؤال صحفي في هذا الصدد: "نعم أنا أؤكد ذلك. ستكون رحلة إقليمية جديدة.. أولها في 13 مايو في قازان"، وفق (روسيا اليوم).

وفي تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، عقد بوتين في أنابا الروسية اجتماعا ختاميا كجزء من سلسلة من المشاورات مع قيادة وزارة الدفاع الروسية والمجمع الصناعي العسكري، جاءت عقب ثلاثة اجتماعات تتعلق بمسائل عسكرية عقدت في مقر الرئاسة في سوتشي.

وأكد بوتين خلال الاجتماعات تلك، أن روسيا، في ظل ظروف الوضع الصعب في العالم، ملزمة بضمان تطور متوازن للجيش والبحرية، وفي الوقت نفسه تتجنب الانضمام إلى سباق تسلح عسكري.

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