شؤون فلسطينية

وزير الزراعة يشدد على أهمية تعزيز التعاون وزيادة التبادل التجاري مع الأردن

وزير الزراعة يشدد على أهمية تعزيز التعاون وزيادة التبادل التجاري مع الأردن
رام الله - دنيا الوطن
استقبل وزير الزراعة السيد رياض عطاري، اليوم الأحد،
سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى فلسطين، محمد أبو وندي، في مكتبه بمقر الوزارة في مدينة رام الله.

ورحب الوزير العطاري بالسفير أبو وندي، وأشاد بمواقف المملكة الأردنية الهاشمية حكومةً وشعباً تجاه دعم القضية الفلسطينية، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون الثنائي وزيادة التبادل التجاري بين البلدين وخاصة في الجانب الزراعي.

وتناول اللقاء سبل تفعيل شركة التسويق الفلسطينية – الاردنية المشتركة، كما وضع الوزير العطاري السفير بصورة الوضع الزراعي في فلسطين.


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