اشتية يؤكد ضرورة تكريس ثقافة الإبداع والتميز وإحياء قيم العمل التطوعي









رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الأحد، ضرورة تكريس ثقافة الإبداع والتميز وإحياء قيم العمل التطوعي.جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه برام الله، وفداً من المجلس الأعلى للإبداع والتميز، برئاسة المهندس عدنان سمارة.وأكد اشتية ضرورة تكريس ثقافة الإبداع والتميز في كافة أرجاء الوطن، وإحياء قيم العمل التطوعي بين صفوف المواطنين خاصة فئة الشباب، مؤكدا أن من شأن ذلك أن يعزز من الصمود المقاوم.وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تضع نصب عينيها نقل عملية التعليم إلى التعلم، والاقتصاد من الاحتياج الى الإنتاج.