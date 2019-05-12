البحرية المصرية تعتقل أربعة صيادين قبالة شواطئ رفح









رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات البحرية المصرية مساء اليوم الأحد، أربعة صيادين فلسطينيين قبالة شواطي رفح، جنوب قطاع غزة.وقال زكريا بكر، منسق لجان الصيادين عبر صفحته في (فيسبوك): إن "الزوارق المصرية اعتقلت أربعة صيادين وسحبت حسكتين وصادرتهما".وأضاف: أن الصيادين الأربعة هم، محمد زياد صيام (22 عاماً)، إبراهيم خليل البردويل (42 عاماً)، أحمد عمر البردويل (30 عاماً)، إبراهيم محمد البردويل (22 عاماً).