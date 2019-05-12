شؤون فلسطينية

البحرية المصرية تعتقل أربعة صيادين قبالة شواطئ رفح

البحرية المصرية تعتقل أربعة صيادين قبالة شواطئ رفح
صيادون فلسطينيون
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات البحرية المصرية مساء اليوم الأحد، أربعة صيادين فلسطينيين قبالة شواطي رفح، جنوب قطاع غزة.

وقال زكريا بكر، منسق لجان الصيادين عبر صفحته في (فيسبوك): إن "الزوارق المصرية اعتقلت أربعة صيادين وسحبت حسكتين وصادرتهما".

وأضاف: أن الصيادين الأربعة هم، محمد زياد صيام (22 عاماً)، إبراهيم خليل البردويل (42 عاماً)، أحمد عمر البردويل (30 عاماً)، إبراهيم محمد البردويل (22 عاماً).


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