البحرية المصرية تعتقل أربعة صيادين قبالة شواطئ رفح
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات البحرية المصرية مساء اليوم الأحد، أربعة صيادين فلسطينيين قبالة شواطي رفح، جنوب قطاع غزة.
وقال زكريا بكر، منسق لجان الصيادين عبر صفحته في (فيسبوك): إن "الزوارق المصرية اعتقلت أربعة صيادين وسحبت حسكتين وصادرتهما".
وأضاف: أن الصيادين الأربعة هم، محمد زياد صيام (22 عاماً)، إبراهيم خليل البردويل (42 عاماً)، أحمد عمر البردويل (30 عاماً)، إبراهيم محمد البردويل (22 عاماً).
اعتقلت قوات البحرية المصرية مساء اليوم الأحد، أربعة صيادين فلسطينيين قبالة شواطي رفح، جنوب قطاع غزة.
وقال زكريا بكر، منسق لجان الصيادين عبر صفحته في (فيسبوك): إن "الزوارق المصرية اعتقلت أربعة صيادين وسحبت حسكتين وصادرتهما".
وأضاف: أن الصيادين الأربعة هم، محمد زياد صيام (22 عاماً)، إبراهيم خليل البردويل (42 عاماً)، أحمد عمر البردويل (30 عاماً)، إبراهيم محمد البردويل (22 عاماً).
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