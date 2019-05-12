ثلاثة أسرى من الخليل يواصلون الإضراب عن الطعام

رام الله - دنيا الوطنيواصل ثلاثة أسرى من محافظة الخليل إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري وهم: عودة الحروب وحسن العويوي منذ (41) يوماً، وكذلك الأسير سليم رجوب مضرب منذ (18) يوماً.ولفت نادي الأسير إلى أن أوضاعاً صحية خطيرة يواجهها الأسرى المضربون، مع استمرار إدارة معتقلات الاحتلال بتنفيذ سياساتها الانتقامية بحقهم، ونقلهم المتكرر من معتقل إلى آخر في محاولة لكسر الإضراب، مشيراً إلى أنه وحتى الآن لم يجري أي حوار جدي ينهي معاناتهم.وقال نادي الأسير إلى أن الأسير الحروب (32 عاماً) هو من بلدة دير سامت ومعتقل منذ شهر كانون الأول/ ديسمبر 2018، وهو أب لعشرة أطفال، أما الأسير العويوي (35 عاماً) معتقل منذ 15 كانون الثاني/ يناير 2019، وهو أب لثلاثة أطفال، وقضى سابقاً سنوات في معتقلات الاحتلال، والأسير سليم رجوب (48 عاماً)، وهو معتقل منذ الأول من كانون الثاني/ يناير 2018، وهو متزوج وله ستة أبناء، وأمضى سابقاً في معتقلات الاحتلال نحو ثماني سنوات، ونفذ سابقاً عدة إضرابات رفضاً لاعتقاله الإداري.يُشار إلى أن الأسيرين الحروب والعويوي يقبعان في معتقل "نيتسان الرملة"، والأسير رجوب في معتقل "الرملة".