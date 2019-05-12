دولي

وزير إسرائيلي: إيران ستطلق صواريخ على تل أبيب عبر حزب الله والجهاد الإسلامي

وزير إسرائيلي: إيران ستطلق صواريخ على تل أبيب عبر حزب الله والجهاد الإسلامي
رام الله - دنيا الوطن
تحدث وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، عن التوتر المتصاعد في الخليج بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال شتاينتس، وفق ما نقلت عنه صحيفة (يديعوت أحرنوت): إن "الأمور آخذة بالتصعيد، ولا يمكنني استثناء أي شيء من الاحتمالات، فإيران قد تطلق الصواريخ باتجاه إسرائيل".

وأضاف: "نحن في الحكومة الإسرائيلية، لا نستبعد أي هجوم إيراني من خلال حزب الله اللبناني، أو حركة الجهاد الإسلامي بغزة، متابعًا: "العقوبات الأمريكية قصمت ظهر الاقتصاد الإيراني، ومن المرتقب ظهور موجة احتجاجات جديدة هناك أشد من سابقتها"، على حد تعبيره.

وسرعت الولايات المتحدة من وتيرة حشدها لمزيد من قواتها المتعددة لمواجهة أي هجمات إيرانية محتملة.

يشار إلى أن وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أكدت أن السفينة الحربية (يو إس إس أرلينغتون) التي تضم على متنها قوات من مشاة البحرية (مارينز) وعربات برمائية ومعدات ومروحيات إلى جانب منظومة (باتريوت) للدفاع الجوي في طريقها إلى الشرق الأوسط.

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