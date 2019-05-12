شؤون فلسطينية

الاحتلال يطرد أهالي منطقة حمصة بالأغوار من مساكنهم

الاحتلال يطرد أهالي منطقة حمصة بالأغوار من مساكنهم
رام الله - دنيا الوطن
طردت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، العشرات من أهالي منطقة حمصة في الأغوار الشمالية من مساكنهم.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة: إن قوات الاحتلال شرعت بطرد 15 عائلة  (98 شخصا بينهم أطفال ونساء) من مساكنهم في منطقة حمصة الفوقا، بهدف إجراء تدريبات عسكرية في المنطقة.

وكانت قوات الاحتلال أخطرت أهالي منطقة حمصة لإخلاء مساكنهم لإجراء تدريبات عسكرية في المنطقة، حيث ستتم التدريبات على مدار ثلاثة أسابيع بواقع ثلاثة أيام أسبوعيا.

كما احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، سبعة صحفيين وناشطا حقوقيا، في الأغوار الشمالية.

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