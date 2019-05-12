الرجوب: تسوية الأراضي مشروع وطني ولن نسمح لأحد بعرقلة العمل فيه

رام الله - دنيا الوطنقال محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب: إن مشروع تسوية الأراضي، الذي تنفذه هيئة تسوية الأراضي والمياه في مختلف محافظات الوطن، وطني بامتياز، ويساهم في حفظ الحقوق وتثبيت ملكية الأراضي لأصحابها.وشدد اللواء الرجوب، أنه لن يسمح لأي كان بعرقلة العمل في المشروع، وان كل من يدّعي أن له حق بعد تسجيل ملكية الأرض في جدول الحقوق، ان يعترض وفق القانون، وفق تعبيره.وأكد دعم المحافظة ومساندتها لعمل طواقم مكتب التسوية في جنين، وأنه لن يسمح بأي تعديات على المكتب، وانه سيتم ملاحقة كل من يحاول القيام بذلك ومحاسبتهم وفق القانون، داعيا المواطنين إلى اللجوء للطرق القانونية والقضاء عند اعتراضهم على الملكية.وثمن المحافظ الرجوب دور طواقم التسوية والهيئات المحلية، التي تعاونت معها لإنجاز المشروع وفق البرنامج الذي وضعته هيئة تسوية الأراضي.