شؤون فلسطينية

وزير العمل: سنطلق حوارًا وطنيًا شاملًا لتفعيل الضمان الاجتماعي

وزير العمل: سنطلق حوارًا وطنيًا شاملًا لتفعيل الضمان الاجتماعي
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير العمل نصري أبو جيش: إنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير لتنفيذ قرار الرئيس محمود عباس، بتخفيض مصاريف مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى الحد الادنى بنسبة تفوق 95%، بعد ان شكلت استنزافا في المصاريف.

وأكد الوزير أبو جيش، في تصريحات صحفية، أنه جرى تجميد العمل بقانون الضمان الاجتماعي، لكن المؤسسة لا زالت قائمة ويعمل بها 6 موظفين، وهو مؤشر الى امكانية عودة مناقشة القانون حال توفرت الظروف المواتية، لافتا الى ان حوارا وطنيا شاملا سينطلق مع كافة الفئات والمؤسسات حال توفرت الظروف الموضوعية المناسبة، وقد تستغرق الأمور عاما أو اكثر.

وشدد على أهمية الضمان الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني بكافة شرائحه، لما يسهم به من توفير الحماية الاجتماعية لكل مواطن، مشيرًا إلى أن الضمان سيطرح بنظام ونسب جديدة، وان الوزارة ستعمل على تعزيز وعي المواطن بأهميته، مبينًا أن العديد من المؤسسات على استعداد للانضمام للضمان اختياريا، لكن لن يتم اتخاذ أي خطة قبل البدء في حوار وطني شامل في الضفة وغزة.

وتابع: سندرس الطريقة التي سيتم فيها ضمان صندوق المدخرات، وقد يكون حكومي أو مستقل أو مشترك، وسيتم اختيار الافضل.

وأكد أبو جيش بأن الوزارة بدأت العمل والحوار في خمس ملفات، وهي: قانون العمل، الحد الادنى للاجور، تنظيم العمل النقابي، الصحة والسلامة، والعمل اللائق، وهي ملفات قد يتم إنجازها نهاية العام الجاري.

وحول عدم تطبيق قانون العمل في العديد من القطاعات، أوضح أبو جيش أن الوزارة ستعمل على تعديل قانون العمل وبعض القوانين ذات العلاقة بالعمل اللائق وتنظيم العمل النقابي، والتي تشكل بالضرورة رافعة للضمان الاجتماعي.

وتابع: قانون العمل بحاجة لتعديل الكثير من بنوده بالتوافق مع العديد من شرائح المجتمع، حيث جرى تم عقد سلسلة لقاءات، للوصول لما يخدم المواطن والعامل الفلسطيني.

وحول عدم تطبيق قانون الحد الادنى للاجور (1450 شيقل) في العديد من القطاعات، قال أبو جيش أن العاملين في قطاع الخدمات "رياض الاطفال، المدارس الخاصة" او لدى "المهنين والاطباء والمهندسيين"، اكثر القطاعات التي لا تطبق الحد الادنى للأجور، وتشكل المراة العاملة فيها 95%، مشيرا الى انه يتم العمل مع وزارة المرأة للتأكد من حصول المراة على حقوقها وتطبيق الحد الادنى للأجور.

وأكد ابو جيش أن 30 ألف عامل في الضفة يعانون من عدم تطبيق الحد الأدنى، فيما تتضاعف الارقام في غزة لتصل إلى 70% من حجم القوى العاملة.

وأشار إلى أن الوزارة ستبدأ  بالعمل لضمان تطيبق الحد الأدنى للاجور ، باعتباره من أولويات وزراة العمل، ثم ستبدأ في إجراء حوارت مع أصحاب العمل والجهات ذات العلاقة لتعديل الحد الادنى، وتفعيل القوانين اللازمة.

وأوضح أبو جيش أن من أبرز المشاكل التي تواجه قانون الحد الأدنى من الاجور، هو انه غير مرتبط بغلاء المعيشة.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يطرد أهالي منطقة حمصة بالأغوار من مساكنهم

الاحتلال يطرد أهالي منطقة حمصة بالأغوار من مساكنهم

الرجوب: تسوية الأراضي مشروع وطني ولن نسمح لأحد بعرقلة العمل فيه

الرجوب: تسوية الأراضي مشروع وطني ولن نسمح لأحد بعرقلة العمل فيه

جيش الاحتلال يحتجز سبعة صحفيين وناشطًا حقوقيًا في الأغوار الشمالية

جيش الاحتلال يحتجز سبعة صحفيين وناشطًا حقوقيًا في الأغوار الشمالية

التجمع الديمقراطي للعاملين بالوكالة يستنكر نقل كلية مجتمع تدريب غزة لخانيونس

التجمع الديمقراطي للعاملين بالوكالة يستنكر نقل كلية مجتمع تدريب غزة لخانيونس

الاحتلال يحاكم ثلاثة فلسطينيين بزعم التخطيط لاغتيال شخصيات إسرائيلية

الاحتلال يحاكم ثلاثة فلسطينيين بزعم التخطيط لاغتيال شخصيات إسرائيلية

عزام: إرهاصات (صفقة القرن) باتت واضحة والنكبة ما زالت حاضرة بأذهان الاجيال

عزام: إرهاصات (صفقة القرن) باتت واضحة والنكبة ما زالت حاضرة بأذهان الاجيال

مناشدة للرئيس.. أنقذ هذه العائلة من الضياع بعد استشهاد رب الأسرة

مناشدة للرئيس.. أنقذ هذه العائلة من الضياع بعد استشهاد رب الأسرة

الشرطة تكشف ملابسات قضية تشهير وابتزاز عبر موقع (فيسبوك) بطوباس

الشرطة تكشف ملابسات قضية تشهير وابتزاز عبر موقع (فيسبوك) بطوباس

التعليقات

الدنيا حكايات

رحلة مع نتنياهو

رحلة مع نتنياهو

شؤون فلسطينية

الاحتلال يطرد أهالي منطقة حمصة بالأغوار من مساكنهم

الاحتلال يطرد أهالي منطقة حمصة بالأغوار من مساكنهم

الرجوب: تسوية الأراضي مشروع وطني ولن نسمح لأحد بعرقلة العمل فيه

الرجوب: تسوية الأراضي مشروع وطني ولن نسمح لأحد بعرقلة العمل فيه

التجمع الديمقراطي للعاملين بالوكالة يستنكر نقل كلية مجتمع تدريب غزة لخانيونس

التجمع الديمقراطي للعاملين بالوكالة يستنكر نقل كلية مجتمع تدريب غزة لخانيونس

مناشدة للرئيس.. أنقذ هذه العائلة من الضياع بعد استشهاد رب الأسرة

مناشدة للرئيس.. أنقذ هذه العائلة من الضياع بعد استشهاد رب الأسرة

الشرطة تكشف ملابسات قضية تشهير وابتزاز عبر موقع (فيسبوك) بطوباس

الشرطة تكشف ملابسات قضية تشهير وابتزاز عبر موقع (فيسبوك) بطوباس

انفجار كبير بالقرب من ساحل عسقلان وجيش الاحتلال يتفحص الامر

انفجار كبير بالقرب من ساحل عسقلان وجيش الاحتلال يتفحص الامر

حماس: تبرئة قاتل عائلة دوابشة جريمة حرب

حماس: تبرئة قاتل عائلة دوابشة جريمة حرب

الاحتلال يُسقط تهمة القتل عن المستوطن قاتل عائلة دوابشة

الاحتلال يُسقط تهمة القتل عن المستوطن قاتل عائلة دوابشة

منوعات

القصة الكاملة لأزمة شيماء سيف مع السودانيين بسبب &#34;شقلباظ&#34;

القصة الكاملة لأزمة شيماء سيف مع السودانيين بسبب "شقلباظ"

العثور على جثة أحد أبطال مسلسل &#34;باور رينجرز&#34; داخل منزله بنيوزيلندا

العثور على جثة أحد أبطال مسلسل "باور رينجرز" داخل منزله بنيوزيلندا

أحمد موسى يكشف السبب الحقيقي لغياب عادل إمام عن الموسم الرمضاني 2019

أحمد موسى يكشف السبب الحقيقي لغياب عادل إمام عن الموسم الرمضاني 2019

ريهام سعيد تفجر مفاجأة عن طلاق عمرو دياب

ريهام سعيد تفجر مفاجأة عن طلاق عمرو دياب

كارول سماحة: كنت أود الارتباط برجال من كبار السن لهذا السبب

كارول سماحة: كنت أود الارتباط برجال من كبار السن لهذا السبب

بسمة وهبة صاحبة مطعم &#34;السحور بألف جنيه توضح سبب ما حدث

بسمة وهبة صاحبة مطعم "السحور بألف جنيه توضح سبب ما حدث

بعد أشهر قليلة من الخطوبة.. أحمد جمال ينفصل عن خطيبته السعودية

بعد أشهر قليلة من الخطوبة.. أحمد جمال ينفصل عن خطيبته السعودية

كيم كارداشيان تستقبل طفلها الرابع من أم بديلة

كيم كارداشيان تستقبل طفلها الرابع من أم بديلة

وفاء عامر: خالد يوسف سقط من نظري.. ولا أريد أن يرى ابني هذا الدور

وفاء عامر: خالد يوسف سقط من نظري.. ولا أريد أن يرى ابني هذا الدور

ناشطون يسخرون من مي عزالدين بإطلاق &#34;تحدي بيسة&#34;

ناشطون يسخرون من مي عزالدين بإطلاق "تحدي بيسة"

عربي

هل تُسلّم فرنسا صهر بن علي لتونس؟

هل تُسلّم فرنسا صهر بن علي لتونس؟

الجيش اليمني يحبط هجوم جماعة الحوثي في الصفراء بصعده

الجيش اليمني يحبط هجوم جماعة الحوثي في الصفراء بصعده

أسرة البشير تكلف أربعة محامين للدفاع عنه

أسرة البشير تكلف أربعة محامين للدفاع عنه

الموت يغيب البطريرك الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير

الموت يغيب البطريرك الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير