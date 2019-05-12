التجمع الديمقراطي للعاملين بالوكالة يستنكر نقل كلية مجتمع تدريب غزة لخانيونس

(أونروا)

(أونروا)

رام الله - دنيا الوطناستنكر التجمع الديمقراطي للعاملين بوكالة الغوث قرارإدارةبإغلاق أقسام تدريب مهنية وفنية في كلية مجتمع تدريب غزة ودمجها بأقسام في كلية تدريب خانيونس التابعة للوكالة جنوب القطاع.واعتبر التجمع أن هذه الخطوة تأتي في سياق الإجراءاتالخبيثة التي اتخذتها إدارةمن تقليص خدماتها وتسريح المئات من الموظفين، والتي تتقاطع وتنسجم مع المخططات التي تستهدف قضية اللاجئين وحقوقهم، وهي مقدمة لإغلاق الكلية بالكامل.وعبّر التجمع عن وقوفه الكامل مع الطلبة والجهات الإدارية والتعليمية بالكلية في وجه تغوّل إدارة (أونروا) وقرارها بنقل الكلية إلى جنوب القطاع خاصة وأن هذا القرار يشير إلى إجراءات قادمة أخرى لتقليص أعداد الطلبة والهيئات التدريسية والمدربين، مشدداً على أن هذه الكلية هي حق مكتسب للطلبة من اللاجئين الفلسطينيين، ورافداً مهماً لسوق العمل بالكفاءات والتخصصات المهنية والأكاديمية المهنية.وطالب التجمع قيادات العمل الوطني والمجتمعي والمؤسساتالحقوقية وجماهير الشعب الفلسطيني، إلى وقفة جادة ومسئولة للضغط على إدارة (أونروا) لوقف قرارها الجائر، محذراً من استمرار هذه الإجراءات والقرارات التي تندرج في إطار المؤامرات على حقوق اللاجئين.