شؤون فلسطينية

دراسة ماجستير حول السرد في روايات الوزير عاطف أبو سيف

دراسة ماجستير حول السرد في روايات الوزير عاطف أبو سيف
رام الله - دنيا الوطن
ناقش الباحث احمد بسيوني رسالة ماجستير بعنوان تطور السرد في روايات عاطف ابو سيف ، وجاءت المناقشة التي عقدت في جامعة الازهر باشراف ورئاسة ا.د. محمد البوجي ، وا.د. محمد صلاح ابو حميدة مناقشا داخليا، ود.عبد الرحيم حمدان مناقشا خارجيا.

وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج التاريخي، في الفترة 1997-2016 عن رواياته (ظلال في الذاكرة، حكاية سامر، كرة الثلج، حصرم الجنة، حياة معلقة، الحاجة كرستينا).

وقد جاءت الدراسة في اربع فصول شملت ( تقنيات السارد ، والتبئير: حيث تعدد الرؤى في روايات ابو سيف اسهم بشكل جمالي للسرد من خلال تعدد الاصوات والابتعاد عن الصوت الواحد . وفي التبئير الصفري كان سردا محكما ومنظما لمادة الحكائية.

وحللت الدراسة التقنيات السردية حيث اكدت ان أبو  سيف عمد إلى ملىء الفجوات التي تركها السرد في مرحلة ما ووجب استكمالها وقد استطاع من خلال تقنيتي الاسترجاع والاستباق ان يربط الاحداث بالحدث الرئيسي.

اما فيما يتعلق بالايقاع الروائي تخلص الدراسة إلى أن ابو سيف لم يستغن عن الحركات السردية الاربع (التلخيص والحذف والوقفة والمشهد) رغم التتفاوت الواضح في نسبة توظيفها .

ويمثل المكان الفضاء الاوسع الذي يحدد انتماء الكاتب حيث ظل الوطن حاضرا بقوة في وجدان الكاتب وشمل الإنتماء  ليافا والمخيم المكان الطارىء الذي سكنه اللاجئون بعد ان هجروا من ديارهم وذاقوا الالم والعذاب والمعاناة بصورها المختلفة. 

وعالجت الدراسة اللغة الروائية السردية   في روايات ابو يسفمؤكدة على وجود مستويات مختلفة فيها من اللغة وتوظيف متعدد لاكثر من مستوى. 

كما اتسمت لغة سرد ابو سيف بتوظيف التكرار الذي ادى لدور مهم في التصوير والوصف وتوظيف اللون من خلال خصائص انفعالية تستجيب لها العبر ويغذيها الخيال فتستثير المتلقين و ايضا الجمع بين الاستطراد والتكثيف حيث يميل احيانا الى التفصيلات والجزئيات اما التناص فنجد ان هناك توظيف لنصوص سابقة في بناء اللغة الروائية والتي تفاعلت مع النص الاصلي فجاء منها التناص القراني، الادبي، التاريخي، الذاتي والحوار شكل اساسا قويا من اسس البناء الروائي عند ابو سيف. 

واهم ما خلص له الباحث من نتائج ، ان روايات ابو سيف واقعية تسجيلية تؤرخ للقضية الفلسطينية ، واستطاعت تقديم عوالمه عبر تقنيات سرد فاعلة اسهمت في ابراز عمله الادبي بشكل رائع ، كما تميزت بتعدد الاصوات وتوظيف التقنيات وتميزت بالتنوع واوصى الباحث البسيوني اخيرا بدراسة الشخصية في روايات ابو سيف والوقوف على مضامين المتن الروائي ودراسة قضية اللاجئين في رواياته والمراة في نتاجه.

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