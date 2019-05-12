شؤون فلسطينية

الاحتلال يحاكم ثلاثة فلسطينيين بزعم التخطيط لاغتيال شخصيات إسرائيلية

الاحتلال يحاكم ثلاثة فلسطينيين بزعم التخطيط لاغتيال شخصيات إسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
قدم مكتب المدعي العام الإسرائيلي في القدس، لوائح اتهام ضد ثلاثة فلسطينيين من سكان القدس الشرقية بتهمة الاتصال بعميل أجنبي.

وذكرت القناة السابعة الاسرائيلية، أن اثنين من المعتقلين متهمين بالتآمر لتنفيذ عملية ضد الإسرائيليين لصالح حماس.

وادعت القناة، أنهم خططوا لاغتيال رئيس بلدية القدس السابق نير بركات وعضو الكنيست السابق يهودا غليك أو المفتش العام السابق روني ألْشيخ.

وأوضحت القناة أن النيابة طلبت من المحكمة تمديد اعتقال الثلاثة حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقهم.

وذكرت أن الثلاثة هم: آدم مسلماني ومحمد عبد اللطيف وعيسى ناظم النتشة.

وزعمت القناة أن مسلماني وعبد اللطيف تعرفا على بعضهما البعض عندما كانا يقضيان محكومية في سجن النفحة حيث خططا لتنفيذ عمليات في أنحاء مختلفة من إسرائيل.

ووحسب القناة، بعد إطلاق سراحهما التقى مسلماني وعبد اللطيف في اسطنبول مع ناشط في حركة حماس الذي عرض عليهما تنفيذ عملية اغتيال شخصية إسرائيلية اعتبارية.

وادعت أنهما تسلما مبلغا من المال ورسائل سرية لنشطاء في الحركة وتم اعتقالهما بعد عودتهما إلى البلاد بشبهة التخابر مع عميل أجنبي والتخطيط لتنفيذ عملية.

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