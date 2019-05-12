دولي

نتنياهو يوضح أسباب طلبه مُهلة جديدة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

نتنياهو يوضح أسباب طلبه مُهلة جديدة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفيلين
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه طلب تمديدًا من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفيلين، بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال نتنياهو، في مستهل جلسة الوزراء: "هذا التمديد ليس مقبولاً فحسب، بل توجد حاجة مُلحة له على ضوء الجدول الزمني المكتظ بالأعياد والأحداث، ومنها عيد الفصح، ويوم إحياء ذكرى المحرقة، وقتلى إسرائيل خلال الحروب.

وأرجع نتنياهو، أسباب طلب المهلة، بمناسبة ذكرى النكبة، والتي يُسميها الإسرائيليون (الاستقلال)، إضافة للتصعيد الأخير في قطاع غزة، ولافتتاح احتفالات (اليوروفيجن) في إسرائيل.

وأضاف نتنياهو: نُحيي هذا الأسبوع مرور عام على افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، ومقر الإقامة الرسمي الخاص بالسفير الأمريكي، سينتقل أيضاً إلى القدس، وبذلك يتم تطبيق قرار الكونجرس الأمريكي.

وتابع: نُثمن كثيرًا قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التاريخي بهذا الشأن، كما نُثمن كثيراً قراره التاريخي بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان.

وأوضح، أنه وعد بإقامة بلدة على اسم ترامب، مضيفًا: "أبشركم بأننا قد عثرنا على موقع في الجولان، ستقام فيه هذه البلدة، وقد شرعنا في عملية البناء.. سأطرح هذا القرار على الحكومة الجديدة للمصادقة عليه بعد تشكيلها".

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