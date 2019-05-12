توقع بموافقة مستشار الحكومة الإسرائيلية على تأجيل جلسة استماع نتنياهو بقضايا الفساد

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (هآرتس) أنه من المتوقع، أن يبلغ المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت، طاقم المحامين الذين يترافعون عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأنه سيدرس طلبهم بتأجيل جلسة الاستماع لنتنياهو، فقط بعد قيامهم بتسلم مواد التحقيق ضده.ومن المتوقع أن يوافق مندلبليت على تأجيل الجلسة حتى نهاية أيلول/ سبتمبر.وكانت المواد في القضايا الثلاث متاحة للمحامين منذ شهر تقريبًا، لكنهم امتنعوا حتى الآن عن تسلمها لأن نتنياهو لم يدفع أتعابهم بعد، ويعتزم مندلبليت، أن يوضح لمحامي الدفاع أن مسألة الدفع لا تتعلق بتاريخ الجلسة، وأنه مصمم على تنفيذها في أقرب وقت ممكن.وقالوا في وزارة القضاء، في نهاية الأسبوع، إن نتنياهو هو الذي طلب تأجيل تسليم مواد التحقيق في ملفاته إلى محامي الدفاع إلى ما بعد الانتخابات، خوفًا من أن يتم تسريبها، وتزويد الذخيرة لمنافسيه السياسيين.ويشار إلى أن طاقم الدفاع عن نتنياهو، هم الوحيدون الذين لم يتسلموا مواد التحقيق حتى اليوم، وفي الشهر الماضي، أبلغهم مندلبليت أنه يتعين عليهم تحديد موعد لعقد الجلسة في أقرب وقت ممكن، وحذر من أنه إذا لم يفعلوا ذلك، فسيتم تفسيره على أنه تنازل عن الحق في جلسة استماع.وفيما يتعلق بترتيب الدفع للمحامين، كتب أنه "لا يبرر أي تأخير في نقل جوهر مواد التحقيق إلى رئيس الوزراء أو إلى ممثليه، وعلى أي حال لا يؤثر ذلك على تاريخ الجلسة".وكان مندلبليت، قد أعلن أن جلسة الاستماع لنتنياهو، ستعقد حتى 10 تموز/ يوليو، وأنه يتعين على محامي الدفاع التنسيق معه بحلول يوم الجمعة الماضي.وقبل يومين، أبلغ محامو الدفاع المستشار، أنهم لن يجمعوا مواد التحقيق حتى يتم حل مسألة الرسوم، وطلبوا تأجيل الجلسة لعدة أشهر، ومن المتوقع أن تبت لجنة مراقب الدولة في طلب نتنياهو تجنيد أموال لتمويل دفاعه القانوني.وكتب محامو الدفاع، أن رئيس الوزراء مهتم بممارسة الحق في جلسة الاستماع، لكن مقدار الوقت الذي منح له غير معقول، ومن المتوقع أن يوافق مندلبليت على تمديد أقصر من التمديد الذي طلبه المحامون.