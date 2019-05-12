مناشدة للرئيس.. أنقذ هذه العائلة من الضياع بعد استشهاد رب الأسرة





وكتب فودة في رسالته التي وصلت "دنيا الوطن" نسخة منها:

مناشدة إلى السيد الرئيس أبو مازن فخامة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس.... حفظه الله تحية الوطن وشرف الانتماء لها أرضاً وشعباً وعلماً وهوية وبعد،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



الموضــــــــــــوع : إنقاذ عائلة من الضياع بعد استشهاد زوجها

سيدي الرئيس:



ما دفعنا لكتابة هذه المناشدة لفخامة سيادتكم في شهر رمضان الكريم هي الحالة الانسانية المريرة التي ثدمي القلب وتدمع لها العين لأسرة فقدت من يعيلها وباتت مشردة بلا مأوى ليرتقي شهيداً إثر العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة,

لهذا نناشد فخامة سيادتكم بإنقاذ عائلة الشهيد فادي راغب يوسف بدران البالغ من العمر( 31 عاماً )من خير أبناء حركة فتح ,سكان بيت لا هيا منطقة الشهيد جميل سلمان والذي ارتقى إلى العلا شهيداً بإذن الله تعالى عصر اليوم الأحد بتاريخ 5/5/2019 م في محيط الجامعة الأمريكية بيت لاهيا في استهداف بيت عائلة المدهون الكرام



واصيبت زوجته وابنتيه, حيث ان زوجته لا زالت ترقد على فراش المرض في المستشفى الاندونيسي لحتي الان, وابنته تحولت الى مستشفى الشفاء لسوء حالتها الصحية وعلي ذلك تم تدمير البيت والذي اصبح لا يصلح للسكن فيه.



علماً ان الشهيد فادي كان أسيراً محرراً وقد قضي 6 سنوات في سجون الاحتلال, وكان قد قطع راتبه في شهر 2/2019م مما تسبب لأسرته معاناة كبيرة بسبب عدم وجود مصدر دخل يعيل أسرته وقبل استشهاده حاول كثيراً استرجاع راتبة من خلال القيادات الفتحاوية في غزة ولم يرجع.



لذا نناشد السيد الرئيس حفظه الله بأن ينظر لعائلة الشهيد بعين الرحمة والإنسانية حيث ان الشهيد ترك زوجة وابنتين مصابين ولم يبقي لهم معيلا سوا الله وفخامة الرئيس.



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رام الله - دنيا الوطن# انقاذ عائلة من الضياع بعد استشهاد زوجهاطالب الكاتب سامي ابراهيم فودة الرئيس عباس أن يُنقذ عائلة من الضياع بعد استشهاد والدهم.