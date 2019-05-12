الشرطة تكشف ملابسات قضية تشهير وابتزاز عبر موقع (فيسبوك) بطوباس





وأضاف البيان: "بعد استكمال عملية جمع المعلومات والأدلة الإلكترونية، فقد تمكنت وحدة الجرائم الإلكترونية من تحديد هوية المشتبه به، وإلقاء القبض علية، وإحالته إلى النيابة العامة؛ لإجراء المقتضى القانوني بحقه أصولاً".

رام الله - دنيا الوطنكشفت الشرطة، اليوم، ملابسات قضية ابتزاز وتشهير، طالت إحدى المواطنات عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) في محافظة طوباس.وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبناء على شكوى، تقدمت بها إحد المواطنات للشرطة حول تعرضها للابتزاز والتشهير على الموقع من قبل مجهول، وعلى الفور بدأت شرطة المباحث العامة، إجراءات البحث والتحري؛ لكشف ملابسات الجريمة.